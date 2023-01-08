Сегодня выдающемуся украинскому поэту-шестидесятнику и журналисту Василию Симоненко исполнилось бы 88 лет.

8 января Украина отмечает день рождения журналиста, выдающегося украинского поэта, одного из самых активных деятелей движения сопротивления шестидесятников - поколения интеллигенции, которое выступало в защиту украинского языка и культуры - Василия Симоненко. Сегодня ему бы исполнилось 88 лет.

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Василий Симоненко - биография поэта

Василий Симоненко родился 8 января 1935 года в селе Биевцы Лубенского района на Полтавщине. Отец покинул семью, когда мальчику был 1 год, поэтому его воспитывали мама и дед. Детство мальчика сложно назвать счастливым - как писал Олесь Гончар, "его детство слышало рыдания матерей, что сходили с ума от горя на фронтовых похоронках, оно брело за ним скородить послевоенные поля, тяжело добывать хлеб насущный".

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Впрочем, школу мальчик закончил с золотой медалью, а затем поступил в Киевский университет на факультет журналистики. Вместе с ним учились Борис Олийнык, Николай Сом, Юрий Мушкетик, Валерий Шевчук.

После получения диплома Василий Симоненко работал в редакциях газет "Молодь Черкащини", "Рабочая газета", "Черкасская правда". В редакции "Черкасской правды" познакомился со своей будущей женой Люсей. Вскоре у семьи родился сын Олесь. Именно Олесю Василий впоследствии посвятит "Лебеди материнства":

"Можна все на світі вибирати, сину.

Вибрати не можна тільки Батьківщину".

Писать Василий Симоненко начал в студенческие годы. Однако при его жизни изданы лишь сборник лирики "Тишина и гром" (1962) и сказка для детей "Царь Плаксий и Лоскотон".

Василий Симоненко - творчество поэта-шестидесятника

Стихи Симоненко, которые допускались к печати, корректировались советской цензурой. Через цензуру печатался Симоненко неохотно - не выносил вмешательства в свои тексты. В те годы приобрели большую популярность самиздатовские стихи Симоненко. Именно его сатира на советский лад заложила устои украинского сопротивления 1960-1970 годов - скажут потом литературоведы. Поэт был беспощаден к украинским врагам и отступникам. Украинская нация, был уверен Симоненко - после тоталитарных ужасов империи, после геноцидов и голодоморов - займет достойное место в жизни цивилизованного свободного человечества.

"Народ мій є! Народ мій завжди буде!

Ніхто не перекреслить мій народ!

Пощезнуть всі перевертні й приблуди,

І орди завойовників-заброд!

Ви, байстрюки катів осатанілих,

Не забувайте, виродки, ніде:

Народ мій є!

В його волячих жилах

Козацька кров пульсує і гуде!"

Наряду с произведениями гражданской и интимной лирики из-под пера Симоненко выходят сатирические эпитафии, басни, он пишет стихотворные шутки и сказки для детей.

Весной 1960 года в Киеве основали Клуб творческой молодежи. Его участниками были Иван Драч, Алла Горская, Лина Костенко, Василий Стус, Николай Винграновский, Иван Светличный, Евгений Сверстюк и Василий Симоненко. Он принимал активное участие в работе клуба, много ездил по Украине, выступал на литературных вечерах.

Почему умер Василий Симоненко - избиение журналиста

Василий Симоненко умер в 28 лет. По официальной версии - от рака. По другой версии - Симоненко просто "слишком много знал".

В 1962 году он вместе с коллегами Аллой Горской и Лесем Танюком обнаружил места, где были похоронены жертвы расстрелов НКВД - на кладбищах в Быковне, Лукьяновском и Васильковском кладбищах Киевской области. Это стало трагическим событием в его жизни - он был взят на учет в КГБ.

Летом того же 1962 года властями было подстроено зверское избиение Василия Симоненко на железнодорожной станции им. Шевченко (г. Смела) в Черкасской области. В тот день между буфетчицей ресторана и Симоненко случайно вспыхнул спор: за несколько минут до обеденного перерыва продавщица отказалась продать сигареты. На возмущение поэта подоспели двое дежурных милиционеров. Когда Василий предъявил редакционное удостоверение, правоохранители бесцеремонно скрутили журналисту руки и на глазах толпы потащили к вокзальной комнаты милиции, где жестоко избили.

Знакомые писателя вспоминали, что после увольнения Симоненко начал жаловаться на боли внутренних органов. Весной 1963 года его состояние ухудшилось, а в сентябре поэта госпитализировали. Врачи диагностировали рак почек, а побои милиционеров только ускорили развитие болезни.

Операция результатов не дала. 14 декабря 1963 года, в свои неполные 29 лет, поэт умер в черкасской больнице. Во время похорон в руки друзей поэта попали его дневники и архив. Но Симоненко в Украине не будут выдавать еще 15 лет. В 1965 году поэта выдвинут на Шевченковскую премию, однако получит ее Василий Симоненко лишь через 30 лет, в независимой Украине - посмертно.

Василий Симоненко - интересные факты из жизни

Будущая жена Василия Симоненко, Люся, пришлась по душе не только поэту, но и его товарищу Станиславу Буряченко. Однако Станислав потом вспоминал: "Очевидно, Вася больше пришелся ей по сердцу. Как-то, вернувшись из командировки, услышал от него убийственную для меня информацию: "Славка, можешь меня приветствовать. Женюсь". В любви Симоненко признался словами: "Люся! Люся! Я боюсь, что влюблюсь", а еще называл ее Люся-малюся.

Свою жену Люсю поэт очаровал вином из роз. Когда Василий ездил в командировку в Тальное, его научили готовить вино и рассказали легенду о садовнике, который угостил вином княжну, и она в него влюбилась. "Когда Василий впервые увидел свою будущую жену, то купил корзину роз, сделал из них вино, угостил ее, и очаровал. А еще пообещал делать каждую весну розовое вино - чтобы закрепить успех", - вспоминал друг Симоненко, журналист Николай Снежко. Василий называл свое фирменное вино на французский манер - "Симоне", а жену Людмилу - Люсьен.

Когда Симоненко дали квартиру, он должен был в течение месяца отработать ее на стройке. Сотрудники редакции отработали этот срок за Симоненко вместе - за один день.

Летом 1962 года Василий Симоненко с Николаем Снежком и семьями отдыхали на пикнике на берегу Днепра. Там случайно в воде поэт нашел подкову. Забрал ее и хотел повесить дома над дверью, но жена не дала. Тогда Симоненко прибил подкову к косяку в редакции "Черкасской правды", где работал. "Сказал, что у каждого дома должен быть свой оберег", - вспоминает Николай Снежко.

Через 35 лет после смерти в рабочем кабинете Василия Симоненко открыли комнату-музей. На столе лежат рукописи стихов, перо, стоит машинка. Сбоку - вешалка с плащом и шляпой, а на полке шкафа - подкова.

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