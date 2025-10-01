Зеленский присвоил звание бригадного генерала командиру 'Тройки' Билецкому

Также новое воинское звание присвоено командующему Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил командиру 3 армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Андрею Билецкому воинское звание бригадного генерала.

Об этом говорится в указе главы государства №737/2025 от 30 сентября.

Ранее Билецкий имел звание полковника.

Также президент подписал еще ряд указов с присвоением воинских званий.

В частности, командующему Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, бригадному генералу Геннадию Шаповалову присвоено воинское звание генерал-майора.

Заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, бригадному генералу Евгению Острянскому присвоено воинское звание генерал-майора.

Заместителю начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, полковнику Юрию Ральцеву присвоено звание бригадного генерала.

Кроме того, председателю Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрею Данику присвоено специальное звание генерал-лейтенанта службы гражданской защиты.

Боевой путь Андрея Билецкого

Как сообщал УНИАН, Билецкий защищает Украину с первых дней войны с 2014 года. Он командовал "Азовом" во время освобождения Мариуполя, Широкино, Марьинки.

В 2022 году под руководством Билецкого была создана Третья штурмовая бригада, которая демонстрировала устойчивость в длительных боях, умело адаптировалась к современным угрозам, в частности дронов, стала организационным шаблоном для корпусной модели ВСУ.

Третий армейский корпус под его руководством станет лабораторией изменений.

Билецкий убежден, что наземные ударные платформы должны стать следующей революцией в военном деле.

Билецкий выступает против ужесточения наказания за самовольное оставление части (СВЧ).

