Отсрочка не освобождает от военной службы, а лишь откладывает выполнение воинской обязанности на определенный срок.

После вступления в силу закона о мобилизации 18 мая, для получения отсрочки от мобилизации стоит обратиться в ТЦК. Пресс-секретарь черкасского центра комплектования Алина Кривошея рассказала в комментарии "Суспільному", кто может получить ее и каким образом.

"Стоит отметить, что отсрочка не освобождает от военной службы, а лишь откладывает выполнение воинского долга на определенный срок. Те, кто получил отсрочку, остается на воинском учете", - отметила она.

Основные причины, по которым мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить отсрочку от мобилизации:

Видео дня

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

в связи с профессиональной деятельностью;

в связи с обучением и/или приобретением научной степени;

из-за брони на определенных работах.

Так, отсрочку по состоянию здоровья могут получить люди с инвалидностью или временно непригодные к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии - на срок до шести месяцев. Некоторые диагнозы, такие как тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата, эндопротезирование, психические расстройства, болезнь Дауна, шизофрения и другие, могут полностью освобождать от мобилизации.

Отсрочку по семейным обстоятельствам могут получить мужчины и женщины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа или жену, которые проходит военную службу, пояснила Алина Кривошея.

Также по семейным обстоятельствам могут освободить от мобилизации. На это имеют право:

женщины и мужчины, которые содержат трех и более детей до 18 лет;

одинокие матери/отцы, воспитывающие ребенка до 18 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители детей-сирот или лишенных родительской опеки до 18 лет.

Также отсрочку могут получить люди, которые воспитывают детей с инвалидностью:

ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

ребенка с тяжелыми заболеваниями (перинатальные поражения нервной системы, врожденные пороки, редкие болезни, онкология, ДЦП, сахарный диабет I типа, хронические болезни почек IV ст. и т.д.)

совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

"На отсрочку также имеют право родители ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа или паллиативной помощи, что подтверждается соответствующим документом врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения", - добавила Кривошея.

Что касается отсрочки от мобилизации по уходу за инвалидом или пожилым человеком, то на нее имеют право:

родственники, которые ухаживают за больной женой/мужем, ребенком, родителями, нуждающимися в постоянном уходе;

лица, имеющие жену/мужа или родителей с инвалидностью I-II группы (при условии отсутствия других иждивенцев);

опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным;

лица, осуществляющие постоянный уход за инвалидом I группы или лицом, нуждающимся в постоянном уходе (при отсутствии других смотрителей).

При этом пресс-секретарь ТЦК отмечает, что для получения отсрочки от мобилизации лицами, имеющими жену или мужа с инвалидностью и/или одного из родителей с инвалидностью I или II группы, необходимо доказать отсутствие других трудоспособных лиц, обязанных их содержать по закону.

Также можно получить отсрочку от мобилизации в связи с обучением. На это имеют право соискатели профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты дневной или дуальной форм обучения.

Что касается отсрочки забронированных работников, то могут быть забронированы работники органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и организаций в порядке, установленном КМУ. Также работники органов военного управления, воинских частей, предприятий МО, ВСУ, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции, НАБУ, ГБР и других силовых структур могут получить отсрочку в связи с профессиональной деятельностью.

Для получения отсрочки от мобилизации по любым основаниям гражданин должен лично обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с соответствующими документами, подтверждающими его право на отсрочку, отметила пресс-секретарь ТЦК.

Бронь от мобилизации - что известно

Новый закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая, расширил список профессий, представителей которых могут забронировать. Бронь - это особая отсрочка от мобилизации, предоставляемая работодателем для обеспечения функционирования особо важных предприятий.

В Минобороны заявили, что не все госслужащие будут иметь бронирование от мобилизации. Государственные служащие, которые являются военнообязанными и не имеют бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях.

Вас также могут заинтересовать новости: