'Необратимый удар': в NBC News раскрыли реальные последствия 'Паутины'

Украина нанесла мощный удар по стратегическим авиабазам России за тысячи километров от фронта, использовав сотни беспилотников и заставив Кремль занижать масштабы потерь.

Атака беспилотников Украины на российские авиабазы, которая получила название операция "Паутина", вызвала волну противоречивых заявлений и стала предметом противостояния между Киевом и Москвой. NBC News, проанализировав спутниковые снимки Planet Labs и Maxar, а также данные СБУ, предоставило подробный анализ о последствиях.

Масштабы удара

По данным спутниковой разведки и оценкам НАТО, было полностью уничтожено от 10 до 13 российских военных самолетов, еще до 40 - повреждены. Украинская СБУ утверждает о 41 пораженном самолете, из которых половина - уничтожены полностью, но спутниковые снимки не подтверждают все заявленные попадания.

По словам аналитика из открытых источников Оливера Александера, "цифра, предоставленная чиновниками НАТО, наиболее точно соответствует тому, что можно наблюдать на спутниковых снимках высокого разрешения".

Видео дня

На авиабазе Белая (Иркутская область) уничтожено шесть самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22, которые активно используются для ракетных ударов по Украине. На базе Оленья (Крайний Север) спутники зафиксировали следы пожаров и обломки еще четырех бомбардировщиков.

Украина также сообщает о поражении двух самолетов А-50, однако видео лишь частично подтверждает эту информацию.

Техническая сторона операции

СБУ разместила 117 беспилотников на грузовиках вблизи авиабаз и запустила их почти одновременно. Дальность атаки составила до 4000 км - значительная часть российских объектов находилась в глубоком тылу.

Президент Зеленский назвал атаку "блестящим результатом" 18-месячной подготовки, которая "войдет в историю". По данным украинской стороны, 34% стратегической бомбардировочной авиации РФ выведено из строя, что нанесло России ущерб на более 7 миллиардов долларов.

Томас Витингтон, эксперт по радиоэлектронной борьбе, отмечает:

"Россия больше не производит эти самолеты... Потеря каждого - это необратимый удар по стратегическому авиапарку и потенциалу РФ в ядерном сдерживании".

Российские власти отрицают заявления Украины. Заместитель министра обороны РФ Сергей Рябков назвал информацию об уничтожении самолетов преувеличенной, а саму операцию - "террористическим актом". Пропагандисты уменьшают потери до восьми самолетов, при этом не предоставляя доказательств.

Пропагандист Сергей Марков признал удар "сильным", но утверждает, что он "не будет иметь военного значения", добавляя, что Украина якобы "преувеличивает" последствия атаки.

Операция "Паутина" - главные новости

Операция "Паутина" - это масштабная атака украинских беспилотников по российским авиабазам в глубоком тылу, проведенная в начале июня. По данным СБУ, в ней было задействовано 117 дронов, которые запускались с мобильных платформ вблизи четырех военных аэродромов. Целью стали стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22, а также редкие самолеты радиолокационного обнаружения А-50.

Президент США Дональд Трамп оправдал террористические атаки России на Украину, заявив, что это стало ответом Москвы на украинские удары по аэродромам. При этом он выразил надежду, что после таких атак Украины война не перерастет в ядерный конфликт.

Соединенные Штаты считают, что Россия еще не исчерпала своих возможностей в ответ на операцию "Паутина" по уничтожению российских бомбардировщиков на тыловых авиабазах. Москва, вероятно, готовит масштабную многостороннюю атаку, которая может включать удары ракетами и беспилотниками.

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