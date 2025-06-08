В то же время, украинская операция "Паутина" создает возможности для давления на российский режим.

В отношении российского диктатора Владимира Путина, который инициировал полномасштабную войну против Украины, президент США Дональд Трамп пытается быть ни положительным, ни отрицательным. Об этом дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин сказал в эфире на Radio NV.

В ответ на вопрос, как расценивать заявления Трампа, который не критикует и не осуждает Путина, а говорит, что на украинскую операцию "Паутина" будет российская реакция, Климкин отметил, что есть нюансы, которые важны для понимания ментальности Трампа.

"Он хочет получить результат, и для него очень важно показать, что только он может получить результат в отношении нашей войны. Вопрос лишь в том, когда и какой результат получить? И для нас это один результат, а для Трампа - совершенно другой результат. Трамп понимает, что вести переговоры с Путиным можно только, сформулировав соответствующее отношение к нему. Оно не может быть позитивным, но оно не может быть негативным. Это такое отношение, которое дает ему возможность и пространство для дальнейших переговоров", - считает Климкин.

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По мнению Климкина, Трамп не будет делать эмоциональные или политические выводы из операции "Паутина".

"Я думаю, что он все сказал в каком-то узком кругу. Я также слышал, что не только у Трампа, но и у многих представителей сегодняшней администрации есть понимание, что такие операции создают на самом деле какие-то плюсы для давления на российский режим. Они создают рычаги. И эти рычаги не только в этой операции, они могут развиваться и дальше", - считает Климкин.

При этом, по его словам, Путин понимает, что не имеет доверия ни у США, ни у Трампа, но должен "играть в эту игру".

"Он из этой игры выпрыгнуть не может, и делать эту игру более сложной для Трампа - это очень естественная история. И его личное отношение и впечатление от этой операции не будет высказываться и не будет на поверхности. Он будет играть и дальше", - сказал Климкин.

По его мнению, это означает, что и европейцы будут довольно осторожны в оценках этой операции. При этом Климкин добавил, что то, что он слышит не от Запада, свидетельствует, что там также поражены.

"Для многих это повторение понимания уязвимости российской армии от 2022 года. Они считают, что то, что происходило за последние три года войны, могло бы фундаментально усилить Россию, и, во многих сферах, Путину удалось взять ситуацию под контроль. Но теперь они видят, что фундаментальные уязвимости - их можно и нужно находить. Они никуда не делись", - отметил Климкин.

Он считает, что это меняет отношение к России как к мировому игроку. Поэтому, значение операции "Паутинная" выходит гораздо дальше, чем обычный вред, причиненный российским самолетам дронами. Логика дальнейшей безопасности фундаментально меняется.

Политика США в отношении Украины

По данным издания The Wall Street Journal, Трамп не стремится вводить жесткие санкции против России. Белый дом давит на сенатор-республиканца Линдси Грэма, чтобы законопроект о новых санкциях против России был ослаблен.

Также Трамп заявил, что Украина своими недавними атаками дала повод России "пойти и разбомбить их к черту".

В то же время The Atlantic писало, что украинская операция "Паутина" разожгла недовольство Трампа и спровоцировала новые дебаты в Белом доме относительно того, должны ли Соединенные Штаты покинуть Украину.

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