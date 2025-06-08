После украинских атак на российские авиабазы США признают: дешевые дроны становятся новой угрозой, на которую Пентагон не имеет эффективного ответа.

Дешевые ударные дроны представляют серьезную угрозу для военных баз и гражданской инфраструктуры. Специальная операция украинских спецслужб под кодовым названием "Паутина" наделала переполох в Пентагоне. США работают над тем, чтобы научиться обороняться в случае подобных угроз, пишет USA Today.

1 июня дроны Службы безопасности Украины поразили стратегические самолеты на российских авиабазах. Это продемонстрировало, насколько уязвимы даже мощные государства перед новыми технологиями, которые быстро эволюционируют. Представитель Пентагона анонимно признал:

"Мы даже близко не подошли к решению этой проблемы. Никто не знает, как защитить военные объекты от роев дронов".

За прошлый год в США зафиксировано 350 вторжений дронов в воздушное пространство над военными базами. Некоторые из них могли быть попытками шпионажа или тестирования боеспособности американских систем безопасности. Особое беспокойство вызывает то, что даже дрон стоимостью $700 может нести взрывчатку.

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Министр армии США Дэн Дрисколл заявил перед Конгрессом:

"Украина, потратив лишь десятки тысяч долларов, смогла нанести миллиардные убытки России. Это полностью меняет правила игры".

После роковой атаки дрона в Иордании в январе 2024 года, унесшей жизни трех американских солдат, Пентагон активизировал разработку средств защиты. Среди них - системы радиоэлектронной борьбы, ракеты, дробовики, и даже сетки для перехвата беспилотников.

Военные США признают, что скорость, с которой страны вроде Украины адаптируют и совершенствуют технологии, создает новую реальность в сфере глобальной безопасности.

Операция "Паутина" - главные новости

Напомним, что операция "Паутина" - это масштабная атака украинских беспилотников по российским авиабазам в глубоком тылу, проведенная в начале июня. По данным СБУ, в ней было задействовано 117 дронов, которые запускались с мобильных платформ вблизи четырех военных аэродромов. Целью стали стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22, а также редкие самолеты радиолокационного обнаружения А-50.

Соединенные Штаты считают, что Россия еще не исчерпала своих возможностей в ответ на операцию "Паутина" по уничтожению российских бомбардировщиков на тыловых авиабазах. Москва, вероятно, готовит масштабную многостороннюю атаку, которая может включать удары ракетами и беспилотниками.

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