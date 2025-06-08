Светлана также рассказала, какие побочные действия у нее после лечения.

Украинская телеведущая Светлана Рыжук, которая ранее вела погоду на Новом канале и программу "Подъем", впервые рассказала о серьезном заболевании.

38-летняя женщина призналась, что ей диагностировали онкологическое заболевание - рак молочной железы. Сейчас она проходит лечение за границей, а именно в Германии.

"Год назад в мае я узнала о своем онкодиагнозе и начала лечение. Но только через год мы переехали в Берлин искать новые методы. У меня сейчас онкология молочной железы с метастазами в печень и кости. Врачи говорят разное. В Украине говорили, что вылечат и я буду жить долго и счастливо. Врачи более практичные в Германии говорят, что это на всю жизнь", - поделилась ведущая в интервью Славе Демину.

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Светлана также рассказала, что сейчас еженедельно получает химиотерапию, а это получается четыре раза в месяц, однако у нее начались такие побочные эффекты от нее:

"Есть перерыв неделю-две, когда ты отдыхаешь и приходишь в себя. И потом снова. Очень пересыхают слизистые, немеют пальцы рук и ног. Иногда трудно ходить - очень быстро наступает усталость. На солнце вообще невозможно находиться. Но морально я чувствую себя намного лучше, чем до постановки диагноза. Самое страшное - это когда ты не можешь ходить после большой дозы химиотерапии. Ты просто не можешь встать, нет сил стоять. Но врач мне понемногу дает химии и я успеваю отходить".

Рыжук также отметила, что готовила дочь к тому, что ей нужно лечение и объясняла, почему они поехали в Германию.

"Она знала заранее, что мы едем в Берлин лечить маму. За выпадение волос я ее готовила целый месяц, но она все равно плакала. Но я объяснила, что все будет хорошо", - добавила ведущая.

Напомним, ранее стало известно, что британской певице Джесси Джей диагностировали рак.

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