На юге еще будут держаться жаркие +36.

В понедельник, 9 июня, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет ослабление жары в некоторых регионах.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, несколько посвежеет в западных, северных областях Украины, части центральных и в некоторых районах Одесской области. Здесь температура воздуха снизится до комфортных +19...+24 градусов.

Однако жара Украину еще не полностью покидает, и юг, восток и Днепропетровскую область раскалит до +30...+36 градусов.

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"Атмосферный фронт будет тянуть за собой локальные грозовые ливни", - предупреждает Диденко.

В Киеве завтра столбики термометров опустятся до комфортных +24 градусов. Также ночью и завтра утром вероятен дождь с грозой, а вот днем будет без осадков.

На следующей неделе Украина будет "отдыхать" от жары, даже на востоке и юге температура постепенно снизится, прогнозирует синоптик.

Погода в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечала, что в этом году украинцев ждет теплое лето с на 1-2 градуса выше нормы средней за сезон температурой. В то же время в середине июня, отметила она, не исключен залив холодного воздуха, который, вероятно, может задеть северные и восточные области Украины.

Ранее УНИАН писал, что в Одесской области начался пляжный сезон. "Одесской ОГА уже согласовано открытие 12 пляжных зон, 11 из них в Одессе и Черноморске", - заявил Олег Кипер.

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