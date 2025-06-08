Погибли 8 российских военнослужащих.

В результате удара Вооруженных сил Украины по ракетным комплексам "Искандер" в Брянской области РФ 5 июня погибли несколько российских военнослужащих. Об этом сообщает телеграм-канал ASTRA со ссылкой на свои источники.

По данным канала, атака была совершена рано утром недалеко от села Мартьяновка Клинцовского района, удар был нанесен несколькими ракетами.

"Погибли 8 российских военнослужащих, еще пятеро получили ранения", - сообщили каналу источники в медицинских службах региона.

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Уничтожение российских "Искандеров"

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили о поражении российского подразделения ракетных войск вблизи города Клинцы.

Отмечалось, что подразделение 26-й ракетной бригады готовилось к удару по одному из населенных пунктов Украины, вероятно, по Киеву, из оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Однако в результате слаженной работы подразделений Вооруженных Сил и Службы безопасности Украины цели успешно поражены. По данным Генштаба, одна российская ракетная пусковая установка сдетонировала, а еще две - с большой вероятностью получили повреждения.

Как отметил бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, на количество установок это незначительно повлияет, но важен сам прецедент успешного удара. Теперь россиянам придется остальные установки оттягивать гораздо дальше от границы, что увеличит время долета их ракет и даст больше времени на предупреждение.

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