Аналитики рассказали, есть ли у россиян шанс закрепиться в этом селе.

Недавно в центре села Кондрашовка на Харьковщине российские оккупанты подняли свой флаг с целью создания видимости контроля над населенным пунктом.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState. "По информации подразделений, которые там находятся, враг действительно присутствует в центральной части села", - говорится в сообщении.

Отмечается, что там находится группа оккупантов, которая ранее прорвалась в Кондрашовку, но у нее нет логистики с основной линией российских войск в этом районе.

Видео дня

Ситуация на Харьковщине

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявлял, что к ситуации на границе Сумской и Харьковской областей с РФ надо относиться очень серьезно.

Военный отметил, что сил, которые накопила РФ, не хватит для захвата "всех областей или областных центров". Вероятно, задача россиян состоит в том, чтобы продвинуться вглубь украинской территории и использовать это на переговорах.

А в ночь на 7 июня оккупанты нанесли мощнейший удар по Харькову, в результате чего погибли люди, было много раненых. В городе зафиксированы разрушения жилых домов.

Вас также могут заинтересовать новости: