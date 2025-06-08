Рубио заявил о важности продолжения мирных переговоров Украины и РФ

Госсекретарь США заявил о необходимости прямых контактов между сторонами, несмотря на эскалацию войны.

Государственный секретарь США Марко Рубио во время разговора с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро заявил о важности продолжения переговоров о мире между Украиной и Россией. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

"Рубио подчеркнул важность продолжения прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения длительного мира", - сказала Брюс.

Рубио и Барро также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, поддержку США усилий Израиля против ХАМАС и предотвращение разработки или получения Ираном ядерного оружия.

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Мирные переговоры Украины и РФ - последние новости

В начале июня в Стамбуле состоялся новый раунд мирных переговоров между Украиной и Россией. Основное внимание было сосредоточено на вопросе обмена пленными и телами погибших. Хотя стороны достигли определенных договоренностей, реализация договоренностей задерживается - Украина отрицает российские обвинения в умышленном торможении процесса.

Прогресса по прекращению огня или долгосрочного мирного плана нет. Украина не отступает от своих ключевых требований, включая гарантии безопасности и территориальной целостности, тогда как Россия выдвигает неприемлемые условия.

Однако массированные российские удары по Харькову и другим городам параллельно с переговорами только усложняют дипломатическую атмосферу.

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