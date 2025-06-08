В списке есть Тигр и Обезьяна.

С 9 по 15 июня пять знаков китайского Зодиака окажутся под покровительством мощных позитивных энергий. Это время, когда небо и земля объединяются, открывая путь к новой главе в жизни. Полнолуние 11 июня и благоприятные астрологические дни дают шанс для карьерного роста, любви, трансформации и новых проектов, пишет YourTango.

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Тигр

Для Тигров эта неделя может стать настоящим стартом в новую главу. Особенно сильно удача проявится 11 июня - возможны предложения, которые выведут вас на новый уровень. Это время активных действий и самопрезентации. Важно прислушаться к внутреннему голосу, интуиция укажет, за какие возможности стоит ухватиться. Но будьте внимательны 13 июня - день может нести неудачные решения, лучше избегать спешки и рискованных шагов.

Обезьяна

Неделя с 9 июня - шанс освободиться от всего лишнего. Особенно значимым будет 12 июня: энергия этого дня поможет вам разорвать связи с тем, что мешает двигаться вперед. Это могут быть токсичные отношения, проекты без перспектив или внутренние ограничения. Прислушайтесь к инсайтам, даже если они болезненны - именно за этим следует обновление. Позвольте себе отпустить старое, чтобы впустить новое.

Коза

Козам важно сохранять терпение: знаки судьбы будут появляться постепенно, но особенно ощутимо поворотный момент наступит 15 июня. Это подходящее время, чтобы наметить долгосрочные цели и создать систему, которая поможет вам к ним двигаться. Не торопитесь, сейчас важно выстроить внутреннюю стабильность, окружить себя надёжными людьми и сосредоточиться на планировании. Все хорошее придёт к вам с устойчивым и продуманным подходом.

Змея

С самого начала недели Змеи почувствуют поддержку космоса. Энергия периода создает идеальные условия для запуска новых профессиональных или учебных инициатив. Возможно, вы задумаетесь о смене профессии, прохождении курсов или важном проекте. Главное - не разбрасываться и действовать осознанно. Сбалансируйте работу и отдых, чтобы использовать потенциал недели максимально эффективно.

Собака

10 июня - ваш звездный день. Энергии периода приносят ощущение устойчивости, внутреннего комфорта и уверенности. На этой неделе обратите внимание на личную жизнь - любовь и романтика будут особенно важны. Возможно, вы почувствуете готовность укрепить отношения, начать совместную жизнь или, наоборот, углубиться в себя и переосмыслить партнёрство. Все, что делается сейчас с намерением и честностью, принесет плоды в течение года.

Напомним, ранее стало известно, какие три китайских знака Зодиака озолотятся уже в ближайшие дни.

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