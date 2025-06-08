Схожая тактика может быть использована в случае конфликта в Тайваньском проливе.

Операция "Паутина", в ходе которой Украина поразила авиабазы в глубине России, несмотря на отсутствие дальнобойных ракет или бомбардировщиков, может стать важным уроком современной войны в случае возникновения конфликта в Тайваньском проливе, пишет SCMP.

"Этот урок не только для России. [Такие атаки] могут легко осуществляться секретными службами или в ходе специальных военных операций", — сказал китайский военный авиационный аналитик Фу Цяньшао.

Урок для Китая заключается в том, что ему нужно будет защищаться от вражеских сил, проникающих на военные базы таким образом, отметил он.

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У Китая также есть обширная территория и многочисленные военные базы, расположенные на глубине тысяч километров в его "стратегическом тылу". Однако операция "Паутина" показала, что беспилотники могут эффективно угрожать таким местам, отмечает Тимоти Хит из корпорации Rand.

"Беспилотники можно размещать близко к цели, и от них трудно защититься", — сказал Хит. "Это также показало, что в зонах военных действий осталось мало по-настоящему безопасных мест".

При этом военный аналитик из разведывательной компании Janes Костас Тигкос сказал, что подход "Паутины" может быть воспроизведен в любом будущем конфликте в Тайваньском проливе.

При этом хотя Китай мог бы использовать аналогичную тактику на Тайване, "Тайвань может оказаться в лучшем положении для защиты от такого вторжения, учитывая меньшие размеры по сравнению с Россией", по словам Тигкоса.

В то же время Хит сказал, что Тайвань столкнется с серьезными проблемами, пытаясь повторить успех Украины в нанесении ударов по целям в глубине материковой части Китая из-за сложности перемещения бомб через пролив на материк.

Он подчеркивает, что Украина и Россия имеют большую сухопутную границу, через которую "легче переправлять контрабанду".

Операция "Паутина" - новости

По оценкам немецких военных, операция "Паутина" повредила около 10% стратегических бомбардировщиков России. Были повреждены более десятка самолётов — стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22, а также самолёты радиолокационного дозора А-50".

В то же время США считают, что Россия еще не исчерпала своих возможностей в ответ на операцию "Паутина" по уничтожению российских бомбардировщиков на тыловых авиабазах и, вероятно, готовит масштабную многостороннюю атаку, которая может включать удары ракетами и беспилотниками.

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