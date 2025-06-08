Украине удалось сбить за время войну лишь 8 таких истребителей.

Сейчас Россия имеет около 120 истребителей Су-35. Количество этих самолетов увеличивается благодаря производству. Об этом авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко сказал в эфире на Radio NV.

Романенко отметил, что за период войны России против Украины у россиян стало больше самолетов Су-35.

"На начало войны, действительно, их было около сотни... Потери за войну - сейчас восьмая сбита. Выпуск - 7 машин в 2022 году, примерно от 10 до 12 в 2023, и шесть в 2024 году. То есть, как минимум сейчас россияне имеют 118-120 таких машин. В этом году уже тоже было два выпуска этих машин", - подчеркнул Романенко.

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Также он рассказал, что во многих случаях российские летчики сбитых самолетов не смогли катапультироваться, но, в случае со сбитием Су-35 на Курщине летчик катапультировался. Но, по его мнению, все равно, несколько месяцев пилот будет непригодным к полетам.

Катапультирования происходят с большим перегрузками, и это, как правило, повреждает позвоночник у человека. Ранее пилота, который дважды катапультировался, списывали на работу в наземном составе.

В то же время, эксперт отметил, что информация о том, что летчик жив, была распространена российской стороной. Поэтому, не всегда этой информации можно верить.

Проблемы российской авиации

Как сообщал УНИАН, 7 июня Воздушные силы Украины провели успешную операцию на Курском направлении, в результате которой был сбит российский истребитель Су-35.

По мнению заместителя гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолия Храпчинского, российские самолеты могут стать уязвимыми со стороны украинских Сил обороны на расстоянии 150-180 км от линии фронта.

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