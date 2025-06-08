Даже если явное принятие Трампом стороны России было хитрым планом успокоить паранойю Путина и его приспешников, это не сработало.

Когда президент США Дональд Трамп сказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в Овальном кабинете: "У вас нет карт", он ошибался. Как пишет Independent, украинский народ по-прежнему един в своей решимости защищать себя, и операция "Паутина" доказала, что они могут перенести борьбу вглубь российской территории.

Однако при этом Трамп отказывается менять свою точку зрения и признавать ошибку, отмечает издание. Когда его спросили, изменили ли удары украинских беспилотников по российским бомбардировщикам его взгляд на карты, которые есть у украинцев, он обвинил украинцев в том, что они дали Путину повод для усиления летнего наступления.

"Это та же логика, которой придерживался президент Трамп с самого начала: украинский народ спровоцировал полномасштабное вторжение в свою страну, желая стать независимой страной, обращенной к Западу", - подчеркивает Independent.

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Как подчеркивает редактор издания Сэм Кили, любой другой президент США признал бы, что Путин готовится к летнему наступлению, и осуществил бы эти планы, даже если бы его не унижали дерзкие атаки Украины на аэродромы. Также дюбой другой президент США поздравил бы Владимира Зеленского с атаками, которые войдут в историю спецопераций как блестяще реализованный сюрприз:

"Даже если явное принятие Трампом стороны Путина против украинского народа было хитрым планом успокоить параноидальный мистический национализм Путина и его приспешников, это не сработало. Путин ясно дал понять, что его не удовлетворит ничего меньшее, чем подчинение всей Украины силой оружия".

В то же время, подчеркивает издание, Зеленский по-прежнему пользуется поддержкой большинства стран свободного мира. Европейские лидеры дали понять, что готовы активизироваться, независимо от того, выполнит ли Трамп свою угрозу отстраниться от ответственности Америки как защитника свободы. И украинский народ по-прежнему един в своей решимости защищать себя.

Трамп прав, утверждая, что война — это ужасно, но мир, построенный на капитуляции перед империалистическим диктатором, не будет миром вообще, подчеркивает Independent.

Трамп и война в Украине

Ранее во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом Трамп сравнил войну России против Украины с дракой между "двумя маленькими детьми" в парке.

"Иногда, когда вы видите в парке двух маленьких детей, которые дерутся и ненавидят друг друга, вы пытаетесь их растянуть, они не хотят... иногда лучше дать им немного подраться, а потом уже растянуть", - заявил президент США.

При этом Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против России "при необходимости".

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