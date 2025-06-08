После допроса 16-летний сын женщины сознался в преступлении.

В убийстве жены и дочери украинского военного в бельгийском городе Хаасроде признался 16-летний сын женщины. Об этом пишет De Standaard, ссылаясь на заявление прокуратуры.

Отмечается, что 16-летний подросток был в школе во время пожара и изначально не рассматривался в качестве подозреваемого.

Однако после пятичасового допроса он признался, что нанес ножевые ранения матери и сестре и поджег дом.

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В воскресенье он предстанет перед судом по делам несовершеннолетних, и его, вероятно, сначала переведут в закрытое учреждение, пишет издание.

Убийство семьи военного в Бельгии

Утром 6 июня в Хаасроде в доме священника убили 46-летнюю женщину и ее 6-летнюю дочь, после чего помещение было подожжено. Местные жители увидели дым и вызвали пожарных. Когда спасатели прибыли на место, женщина была мертва, но ребенок еще был жив, однако вскоре умер, несмотря на попытки врачей его спасти.

Семья приехала в Бельгию три года назад. После временного пребывания в приемном центре и в принимающей семье они поселились в старом приходском доме в Хаасроде два года назад.

Отец семьи еще живет в Украине и отвечает за транспортировку пациентов на фронте. У семьи есть взрослая дочь, она живет в Ирландии.

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