Артист откровенно высказался о международном конкурсе.

Известный украинский певец и лидер группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта честно признался, почему не хочет участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение".

Артист отметил, что несмотря на многолетний опыт на сцене его никогда не интересовала возможность представлять Украину на популярном шоу.

"Евровидение" - однозначно не мой конкурс, я вынужденно попадаю под перекрестный огонь в период, когда все о нем говорят. Это мероприятие мне абсолютно неинтересно", - отметил Олег в интервью изданию Апостроф.

Видео дня

Он также объяснил, почему имеет такую точку позицию. В частности, по словам Фагота, в конкурсе "маленький процент хорошей музыки".

"Как по мне, на "Евровидении" очень маленький процент хорошей музыки, здесь речь и о вкусе, конечно. За всю историю этого мероприятия мне зашли два-три исполнителя, а все остальные - это "жевательная резинка" или музыкальный аттракцион", - добавил музыкант.

К слову, в этом году "Евровидение" проходило в швейцарском городе Базель. Украину представляла группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". В гранд-финале она заняла 9 место, а победителем стал австриец JJ с композицией "Wasted Love".

Напомним, ранее стало известно, в каких городах может состояться шоу "Евровидение-2026".

Вас также могут заинтересовать новости: