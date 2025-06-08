Надо быть готовым к переломному моменту, когда придется сменить гражданскую жизнь на военную.

В Украине есть много школ по тактической медицине, обучение управлению FPV-дронами и для приобретения других важных навыков, чтобы быть готовым встать на защиту родины.

Об этом заместитель командира батальона 411-го отдельного полка беспилотных систем "Ястребы" Максим "Хорт" Лизогуб сказал в интервью Армия TV. Он также развеял распространенные страхи, что во время службы можно не попасть в то подразделение, которое хочется.

"Мы за своих людей будем стоять до конца - и с ТЦК, и с резервными батальонами, если мы будем там забирать кого-то из условного самовольного оставления части (СОЧ, далее - СЗЧ). Сейчас очень много людей, которые пришли из СЗЧ, мы каждого отстояли, забрали, проконтролировали, одели, накормили, научили, поставили в строй, и смотрим за ними", - сообщил Лизогуб.

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Он подчеркнул, что его подразделение является человекоцентричным.

"Мы за людей. Мы работаем в интересах экипажа, подразделения, военнослужащего", - добавил военный.

При этом, он подчеркнул, что из его подразделения никто самовольно не покидал службу.

Вместе с тем, у него спросили об отношении к текущей практике возвращения из СОЧ. Говоря об этой проблеме он подчеркнул, что "если от плохих командиров уходят люди, тогда надо вопросы задавать командирам".

"Я не осуждаю людей, которые уходят от него", - отметил Лизогуб.

В то же время, военный вспомнил историю, как возвращался с задания в Донецкой области, увидел на дороге военного, самого, который сидел на месте, но хотел вернуться в Луцк.

"Я спрашиваю: "Почему? Ты в СЗЧ пошел?". Он: "Да". Я спрашиваю: "Почему?". Он говорит: "Мне очень трудно". Я говорю: "Работать, боевая работа тяжелая". Начинаю с ним общаться, он отвечает: "Нет, с командиром не могу". Я говорю: "Ты с ним говорил?". Ответ: "Нас не слышат, я ухожу!". Если его не слышат и он ушел, я его не осуждаю", - подчеркнул Лизогуб.

Военный отметил, что его подразделение готово таких бойцов забрать к себе и услышать, а также научить.

Кроме того, по его мнению, главное - это мотивация. Он отметил, что в армию приходят люди, которые мотивированы служить.

"Это люди, которые работали для оборонки, для Украины, которые в определенный промежуток времени решили, что сколько можно работать на экономическом фронте... Принимают решение: "Я готов идти воевать". Это люди, которые во время гражданской жизни не бездельничали, а ходили на тактическую медицину - есть много открытых школ, - учились летать на FPV. Немножко скупались снаряжением, и готовились, ждали этот переломный момент, когда наступит то утро, он проснется, и скажет: "вот все уже, надо искать подразделение"", - подчеркнул военный.

Мобилизация в Украине

Заместитель руководителя Офиса президента Украины, полковник Павел Палиса поддерживает инициативу службы в армии для всех украинцев. По его мнению, в Украине надо менять ценностный подход к пониманию необходимости службы в армии.

Кроме того, как отметила волонтер Мария Берлинская, в настоящее время в Украине нет необходимости снижать мобилизационный возраст и проводить принудительную мобилизацию женщин, но страна уже на том моменте, где и женщины, и люди с 18 лет должны готовиться к мобилизации.

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