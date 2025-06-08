По словам Тимочко, на конкретных участках, где россияне концентрируют свои наступательные действия, им удается занимать линии.

В целом на Сумском, Харьковском и Черниговском направлениях россияне сосредоточили до 150 тыс. личного состава. В частности, на Сумском направлении находится около 60 тыс. военных, примерно столько на Харьковском, а на Черниговском - в пределах 10-15 тыс.

Об этом в эфире Украинского Радио рассказал военный и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, на Черниговском направлении российские силы в основном находятся для перекрытия границы.

На Сумщине были сконцентрированы лучшие российские силы: десантники, морская пехота, 155 бригада морской пехоты, которую неоднократно били ВСУ, крымская 810, где много раз обновлялся личный состав.

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"Они имеют лучшее вооружение, вооружаются в первую очередь при перераспределении оружия, техники, в первую очередь получают пополнение. Они достаточно боеспособны, но не уникальны", - отметил военный.

Относительно Сумского направления Тимочко рассказал, что это серая зона, это территория, которая всегда простреливалась.

"Говорить, что там враг провел уникальную операцию... Это непрерывные атаки "мясом", заходить личным составом малыми, большими группами на мотоциклах, автомобилях, пешком при поддержке артиллерии, авиации. Дроны противник нарастил", - рассказал о ситуации он.

По словам Тимочко, на конкретных участках, где россияне концентрируют свои наступательные действия, им удается занимать линии. Но, как подчеркнул военный, противник не зашел в основную линию фортификационной системы защиты на этом направлении.

"На Сумщине мы сковываем те силы противника, которые бы он мог или хотел применить на других направлениях", - сказал Тимочко.

Относительно планов оккупантов на счет Сум, то военный рассказал, что российский диктатор Владимир Путин хочет как минимум держать под огневым контролем какой-то областной центр, чтобы показать, что российская армия способна выполнять стратегические задачи.

Тимочко отметил, что россияне думали, что на Сумском направлении у Украины мало войск, что они знают пути продвижения и территорию, поэтому надеялись на быструю операцию, но на самом деле нет никакой уникальной операции противника:

"Есть желание попытаться прорваться в областной центр и восстановить контроль за теми направлениями, теми путями на Сумщине, которые противник в свое время потерял. Они сейчас будут пытаться обезопасить свои территории на Курском направлении".

Ситуация на Сумском направлении

Вчера бывший спикер Генштаба и военный эксперт Владислав Селезнев призвал население Сум эвакуироваться из-за наступления России. При этом он выразил надежду, что оккупантам все же не удастся преодолеть передовые оборонительные рубежи.

А проект DeepState рассказал, что россияне вплотную приблизились к Сумам и спрогнозировал, что будет дальше. В этом районе оккупантам удалось выйти на 20-километровое расстояние до Сум.

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