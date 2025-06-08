Он также рассказал, как сейчас чувствует себя певец.

Украинский певец и экс-участник группы "Дзидзьо" Юлик рассказал причину остановки сердца у коллеги по сцене Лесика.

Не секрет, что в прошлом году у певца Олега Турко прямо на сцене остановилось сердце. Присутствующие в зале медики оказали первую помощь артисту, а затем его срочно госпитализировали в больницу, где он пробыл более двух недель. Позже певцу стало лучше, однако сейчас Юлик отметил, что могло спровоцировать проблемы с его здоровьем.

"Есть вещи, о которых страшно думать, не то, что говорить. Однако, я должен. Потому что молчание - тоже выбор. Но не мой. В декабре Лесик Турко пережил клиническую смерть. Официально - остановка сердца. Но это не была кардиология. И не болезнь. И даже не случай. В организме обнаружили токсичные вещества. Это стало причиной... Его отравили. И не просто отравили, а сделали это очень цинично, чтобы после смерти можно было еще и очернить. Врачи фактически не видели таких случаев, поэтому давали очень осторожные прогнозы на его восстановление. Но, несмотря на все, он не просто выжил, но и начал полноценно возвращаться к жизни", - отметил Юлик в своем Facebook.

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Певец также рассказал, как сейчас чувствует себя Лесик. По его словам, состояние артистка ухудшилось и он нуждается в срочной операции и в средствах для ее проведения.

"Во время планового осмотра оказалось, что организм не выдержал такой дозы токсичных веществ и у Лесика начался стеноз аортального клапана. Поэтому ему нужна срочная операция, стоимостью более 30 тысяч долларов (это больше миллиона гривень)", - написал Юлик.

Напомним, ранее жена Лесика рассказала о реабилитации мужа после остановки сердца на концерте.

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