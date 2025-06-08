Украина имеет много вооружения, которым оттачивается тактика, чтобы сбивать вражескую авиацию.

Российские самолеты могут стать уязвимыми со стороны украинских Сил обороны на расстоянии 150-180 км от линии фронта. Об этом заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире на Радио NV.

В частности, его спросили, чем могли уничтожить российский истребитель Су-35 на Курском направлении.

Эксперт отметил, что за время полномасштабного вторжения Россия потеряла существенное количество различных самолетов, в том числе Су-30, Су-35 и Су-34.

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"И конечно, у нас у всех есть желание, чтобы данный самолет был перехвачен ракетой AIM-120 серии "D", которая работает на 180-плюс километров. То есть, мы говорим о том, что, скорее всего, могли бы применить ее с самолета F-16 на удаленном участке, но при этом, применяя подсветку радиолокации Patriot или других систем. Мы говорим о том, что уже даже не из ЗРК, а просто с земли подсветили эту цель. Это вполне вероятно с учетом недавних заявлений со стороны Министерства обороны относительно того, что у нас есть имплементация некоторых стандартов, которые позволят нам использовать обмен информацией между самолетами, наземными системами и пунктами противовоздушной обороны. Частично та система, которая называется Link-16", - подчеркнул Храпчинский.

При этом, он считает, что надо сохранять тишину, чтобы российская авиация не знала, откуда ждать угрозы.

На самом деле, он считает, что надо быть осторожнее в информационном поле, потому что у Украины "уже много есть вооружения, и уже мы оттачиваем тактику применения этого вооружения".

"Но, давайте заметим, что российским самолетам надо готовиться к тому, что в зону 150-180 км им будет сложно заходить с учетом работы с нашей стороны", - убежден Храпчинский.

Российская авиация - последние новости

Как сообщал УНИАН, в субботу утром, 7 июня 2025 года, Воздушные силы Украины провели успешную операцию на Курском направлении, в результате которой был сбит российский истребитель Су-35.

Авиационный эксперт, член общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце считает, что есть два варианта, чем был сбит российским самолет. В частности, Су-35 могли сбить ракетой "воздух-воздух", которая была выпущена из имеющихся в Украине истребителей, или, могли быть применены зенитные ракеты типа "земля-воздух" из комплекса Patriot или NASAMS, или SAMP/T.

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