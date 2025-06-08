'Дорогому другу': Лукашенко предложил установить в Минске памятник Си Цзиньпину

Диктатор заявил об этом в присутствии высокопоставленного чиновника КНР на открытии стадиона, построенного на средства китайцев.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил установить в Минске памятник лидеру Китая Си Цзиньпину. Эту идею он озвучил на церемонии торжественного открытия Национального футбольного стадиона 7 июня, которую транслировало белорусское госагентство "БЕЛТА".

Диктатор заявил, что новый стадион и бассейн в столице Беларуси стали "подарком китайского народа". В этих проектах не было использовано "ни одного белорусского рубля".

"Мы официально открываем самый большой "памятник". Я сказал на входе (возле стадиона установлена скульптурная композиция, изображающая футболистов Беларуси и Китая - ред.): как раз здесь надо поставить и памятник моему другу Си Цзиньпину. Потому что только благодаря ему китайцы за свой счет построили этот стадион", - сказал Лукашенко.

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Вице-президент Олимпийского комитета Китая Чжан Цзяшен также присутствовал на торжествах. Он назвал стадион символом "крепкой дружбы и плодотворного сотрудничества" Беларуси и Китая.

Что известно о новом стадионе в Минске

Национальный футбольный стадион - это новая арена в Минске, построенная китайским подрядчиком Beijing Urban Construction Group. Трибуны рассчитаны на более 33 тысяч человек. В дизайне присутствуют белые и красные цвета.

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