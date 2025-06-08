Науседа подчеркнул, что Россия представляет угрозу для всей Европы.

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за то, что он не выполнил свое обещание касательно введения дополнительных санкций против России. Об этом он заявил в интервью Bild.

У Науседы спросили, подорвало ли доверие к Европе то, что Мерц обещал вместе с Великобританией и Францией ввести дополнительные санкции против Москвы за отказ прекращать огонь против Украины, но не сделал это. Президент Литвы ответил, что это "бесспорно" повлияло на авторитет европейских стран.

"Это проблема. И она влияет не только на доверие к нашим санкциям, но и на доверие ко всем нашим мерам в отношении России и нашей поддержки Украины. Мы много раз объявляли, что будем поддерживать Украину и поставлять истребители, дальнобойные ракеты и боеприпасы. Но мы не можем выполнить эти обещания", - сказал Науседа.

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Также президент Литвы в разговоре с журналистами заявил, что Россия не ограничится Украиной. По его словам, Москва представляет угрозу для всей Европы.

"Поэтому стоять вместе - это совершенно правильный подход", - добавил Науседа.

Санкции против России - важные новости

Ранее Politico писало, что законопроект о новых санкциях США против России, скорее всего, существенно изменится перед тем, как его примут. Дело в том, что в нынешнем виде документ может повлечь за собой разрыв торговых отношений Вашингтона с крупнейшими экономиками мира.

Кроме того, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Европейский Союз готов объединиться с США, чтобы ввести одновременные санкции против главы России Владимира Путина. По ее словам, в настоящее время ЕС планирует свой 18-й пакет санкций против Москвы.

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