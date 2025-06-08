Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за то, что он не выполнил свое обещание касательно введения дополнительных санкций против России. Об этом он заявил в интервью Bild.
У Науседы спросили, подорвало ли доверие к Европе то, что Мерц обещал вместе с Великобританией и Францией ввести дополнительные санкции против Москвы за отказ прекращать огонь против Украины, но не сделал это. Президент Литвы ответил, что это "бесспорно" повлияло на авторитет европейских стран.
"Это проблема. И она влияет не только на доверие к нашим санкциям, но и на доверие ко всем нашим мерам в отношении России и нашей поддержки Украины. Мы много раз объявляли, что будем поддерживать Украину и поставлять истребители, дальнобойные ракеты и боеприпасы. Но мы не можем выполнить эти обещания", - сказал Науседа.
Также президент Литвы в разговоре с журналистами заявил, что Россия не ограничится Украиной. По его словам, Москва представляет угрозу для всей Европы.
"Поэтому стоять вместе - это совершенно правильный подход", - добавил Науседа.
Санкции против России - важные новости
Ранее Politico писало, что законопроект о новых санкциях США против России, скорее всего, существенно изменится перед тем, как его примут. Дело в том, что в нынешнем виде документ может повлечь за собой разрыв торговых отношений Вашингтона с крупнейшими экономиками мира.
Кроме того, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Европейский Союз готов объединиться с США, чтобы ввести одновременные санкции против главы России Владимира Путина. По ее словам, в настоящее время ЕС планирует свой 18-й пакет санкций против Москвы.