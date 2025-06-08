Эксперты назвали идеальный первый автомобиль для начинающего водителя

По словам экспертов, это очень безопасный, практичный и надежный автомобиль.

Выбор первого автомобиля для начинающего водителя является непростой задачей. Необходимо, чтобы эта модель была безопасной, надежной, недорогой и легкой в управлении.

В Top Speed назвали один японский автомобиль, который может стать отличным выбором для начинающих водителей. По словам экспертов, эта модель соответствует всем важнейшим критериям.

В издании посоветовали обратить внимание на Honda Civic. Эксперты поделились, что у этой модели есть много плюсов.

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Отмечается, что Honda Civic безопаснее многих своих конкурентов. Уже в базовой комплектации эта модель поставляется с набором систем помощи водителю Honda Sensing, в которую входят предупреждение о лобовом столкновении, автоматическое экстренное торможение и система удержания полосы движения.

Более того, Honda Civic показал отличные результаты в краш-тестах. В частности, этот автомобиль получил пять из пяти звезд в рейтинге NHTSA (Национальное управление безопасностью движения на трассах).

Эксперты обратили внимание на то, что Honda Civic дешевле многих других моделей в своем сегменте. Также эта модель медленно дешевеет, что позволяет выгодно продать ее на вторичном рынке.

Другим плюсом Honda Civic в издании назвали низкие затраты на обслуживание. Надежность этой модели также порадует водителей.

Кроме того, эксперты рассказали, что Honda Civic имеет приятную управляемость, а органы управления в интерьере интуитивно понятные. По их словам, эта модель предсказуемо ведет себя на дороге, что особенно понравится начинающим водителям.

5 самых безопасных автомобилей для начинающих водителей

Ранее эксперты назвали 5 самых безопасных автомобилей для начинающих водителей. Они отметили, что эти модели имеют все необходимые системы безопасности.

В частности, в рейтинг вошли Mazda3 и Honda HR-V. Эксперты подчеркнули, что эти автомобили получили высокие оценки по результатам краш-тестов.

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