Также она подчеркнула, что не должно быть какой-то касты неприкасаемых, поскольку важно, чтобы в первую очередь правящие элиты показывали пример.

Сейчас в Украине нет необходимости снижать мобилизационный возраст и проводить мобилизацию женщин, но страна уже на том моменте, где и женщины, и люди с 18 лет должны готовиться.

Такое мнение высказала волонтер Мария Берлинская в интервью LB Live. Вообще, по ее словам, все взрослое население, без исключения должно быть готово к мобилизации.

"Очень не хочу, чтобы служили вчерашние школьники, женщины. У нас еще есть мобилизационный ресурс, возможность рекрутировать иностранцев. Есть люди, которые никогда не были задействованы в обороне, но могут", - сказала она.

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Берлинская подчеркнула, что так же не должно быть какой-то касты неприкасаемых. "Важно, чтобы в первую очередь правящие элиты показывали пример. Это совсем другой общественный настрой", - отметила волонтер и добавила, что это даст возможность выдохнуть и отдохнуть тем, кто на фронте безвылазно много лет.

В российских ИПСО уже невозможно будет использовать историю о том, что война - для бедных, если будет пример, от правящих элит в том числе, и не будет каких-то каст, батальонов "Монако".

"Это важно - показать единство нации и то, что рискуют все поровну. Народ, который стал армией - непобедим", - пояснила она.

Кроме того, Берлинская добавила, что пока не видит необходимости принудительно мобилизовать женщин. "У нас еще есть шанс не довести ситуацию до столь критического момента", - отметила она.

"Технологии - это объективный гейм чейнджер и единственное, что даст нам возможность устоять", - конкретизировала она.

Заявления Берлинской о войне

Ранее Берлинская заявляла, что армия сейчас держится по большей части на технологиях, однако Украина уже уперлась в потолок в этом вопросе, и поэтому эффективность ударов по россиянам заметно снизилась.

Также она заявляла, что российский диктатор Путин планирует играть в "игру на истощение" против Украины, но не факт, что эта стратегия сработает в пользу России.

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