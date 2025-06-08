Стремительное развитие украинской баллистической программы может поспособствовать уничтожению российской авиации, если она будет размещаться неподалеку от Украины. Об этом авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко сказал в эфире на Radio NV.
Романенко отметил, что еще около месяца до массированного обстрела Украины в РФ были заключены договоры с российскими авиаремонтными предприятиями на ремонт шести бомбардировщиков Ту-95МС, потому что эти самолеты нуждались в капитальном ремонте.
"Авиаремонтные заводы для этого типа находятся в Дягилево, которому досталось в этот раз, и в Таганроге, который еще ближе находится к линии фронта, чем Дягилево. Только два завода способны ремонтировать этот тип самолета. Если россияне перебросят их на ремонт, скорее всего - сегодня были сведения об успешном использовании нашей баллистики, они просто попрощаются с этими самолетами, если перебросят на ремонт", - убежден Романенко.
Он считает, что фактически возможностей для ремонта самолетов Ту-95МС у россиян нет. Аналогичная ситуация с самолетами Ту-22М3.
В частности, у него спросили, можно ли украинскую баллистику достаточно оперативно довести до боевого использования.
"Пока господин Валентин Бадрак говорил, что там 300 км, и вроде бы, первую ракету испытали по российскому командному пункту, и вроде бы в России стало меньше генералов. Пока официальных сообщений не было, но, там ничто не добавляет оптимизма как фраза вечного полета", - сказал Романенко.
По его разъяснениям, баллистическая ракета имеет кинетическую составляющую, и может хватить и десяти килограммов боевой части для того, чтобы уничтожить командный пункт.
"Сказано, что эта ракета, которая испытывалась, имеет 400 кг боевой части, и при ударе по предприятию, тот же Таганрогский завод, где собираются ремонтировать Ту-95 - он чуть больше 200 км находится от линии боевого соприкосновения. Там вообще два цеха и двух ракет будет достаточно, чтобы развеять сомнения россиян относительно возможности ремонтировать там самолет", - отметил Романенко.
Украинская баллистика - что известно
Как сообщал УНИАН, 7 июня военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак распространил информацию об успешном испытании украинской баллистической ракеты. Эта ракета преодолела почти 300 км и уничтожила российский командный пункт. Ракета теперь переходит в серийное производство. Боеголовка этой ракеты - за 400 кг.