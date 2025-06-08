В частности, отечественную баллистику можно применить для уничтожения ремонтных заводов, которые ремонтируют самолеты.

Стремительное развитие украинской баллистической программы может поспособствовать уничтожению российской авиации, если она будет размещаться неподалеку от Украины. Об этом авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко сказал в эфире на Radio NV.

Романенко отметил, что еще около месяца до массированного обстрела Украины в РФ были заключены договоры с российскими авиаремонтными предприятиями на ремонт шести бомбардировщиков Ту-95МС, потому что эти самолеты нуждались в капитальном ремонте.

"Авиаремонтные заводы для этого типа находятся в Дягилево, которому досталось в этот раз, и в Таганроге, который еще ближе находится к линии фронта, чем Дягилево. Только два завода способны ремонтировать этот тип самолета. Если россияне перебросят их на ремонт, скорее всего - сегодня были сведения об успешном использовании нашей баллистики, они просто попрощаются с этими самолетами, если перебросят на ремонт", - убежден Романенко.

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Он считает, что фактически возможностей для ремонта самолетов Ту-95МС у россиян нет. Аналогичная ситуация с самолетами Ту-22М3.

В частности, у него спросили, можно ли украинскую баллистику достаточно оперативно довести до боевого использования.

"Пока господин Валентин Бадрак говорил, что там 300 км, и вроде бы, первую ракету испытали по российскому командному пункту, и вроде бы в России стало меньше генералов. Пока официальных сообщений не было, но, там ничто не добавляет оптимизма как фраза вечного полета", - сказал Романенко.

По его разъяснениям, баллистическая ракета имеет кинетическую составляющую, и может хватить и десяти килограммов боевой части для того, чтобы уничтожить командный пункт.

"Сказано, что эта ракета, которая испытывалась, имеет 400 кг боевой части, и при ударе по предприятию, тот же Таганрогский завод, где собираются ремонтировать Ту-95 - он чуть больше 200 км находится от линии боевого соприкосновения. Там вообще два цеха и двух ракет будет достаточно, чтобы развеять сомнения россиян относительно возможности ремонтировать там самолет", - отметил Романенко.

Украинская баллистика - что известно

Как сообщал УНИАН, 7 июня военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак распространил информацию об успешном испытании украинской баллистической ракеты. Эта ракета преодолела почти 300 км и уничтожила российский командный пункт. Ракета теперь переходит в серийное производство. Боеголовка этой ракеты - за 400 кг.

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