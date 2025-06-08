На месте водохранилища сейчас зона с уникальным микроклиматом и природными условиями.

Летом 2023 года россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, уничтожив самое большое водохранилище Украины. За это время природа с неимоверной скоростью отвоевала у людей эти территории. В видео, опубликованном в TikTok nikopol.ukraina, показано, что на дне водохранилища теперь вырос густой лес, где деревья достигают уже 6 метров.

"Мой рост 1.90. Посмотрите, меня окружают деревья – ивы, высота которых по 6,7,8,9 метров. Все настолько густо усеяно этими деревьями", - говорит автор видео.

Также в видео показано, что на дне водохранилища, где раньше водились множество видов птиц и рыбы, теперь только россыпи ракушек, и редкие кустарники. В видео также видно, сколько воды осталось в некогда огромном водохранилище.

"Приятно удивлен, что водичка по-прежнему чистая", - говорит автор.

При этом он указывает, что позитивным моментом можно считать появление на месте водохранилища зоны с уникальным микроклиматом и природными условиями.

"Сотни деревьев, сотни птиц, новые растения. Это все у нас здесь за два года появилось", - отмечает он.



Каховское водохранилище - новости

Ранее экологи рассказывали, что после теракта на плотине Каховской ГЭС, на опустошенной местности, на дне бывшего водохранилища вырос удивительный вербный лес.

"В одном месте вблизи Хортицы было такое впечатление, будто это какой-то бамбуковый лес. Ивы высокие, стройные, в листве. Очень мощные. Заходишь в эти чащи, как во что-то неизведанное, и все - ты уже один на один с природой", - делились впечатлениями ученые.

кроме того, уникально то, что ивы уже начали цвести - процесс, который обычно начинается только на пятый-седьмой год жизни ивы. Это может свидетельствовать о благоприятных условиях для быстрого распространения этих растений, если семена смогут прижиться на участках, которые долго оставались затопленными.

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