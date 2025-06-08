Трамп распорядился направить 2000 бойцов Нацгвардии для восстановления порядка, а министр обороны рассматривает возможность привлечения морской пехоты.

В Лос-Анжелесе продолжаются массовые протесты из-за иммиграционной политики, в связи с этим президент Дональд Трамп ввел в город бойцов Национальной гвардии.

На этой неделе Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) арестовала множество людей по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства, в том числе и в Лос-Анжелесе. В результате этого в городе начались жестокие беспорядки. Полиция применяла слезоточивый газ, светошумовые гранаты и перцовый спрей. Демонстранты забрасывали полицейские машины камнями и бетонными блоками.

В результате президент США Дональд Трамп распорядился направить бойцов Нацгвардии для восстановления порядка в Лос-Анджелесе. Согласно заявлению Белого дома, будут развернуты по меньшей мере 2000 военнослужащих Национальной гвардии "на 60 дней или по усмотрению министра обороны".

Видео дня

Также министр обороны США Пит Хегсет рассматривает возможность привлечения морской пехоты США для поддержки полиции.

При этом CNN отмечает, что решение Трампа – довольно необычный случай, ведь в США контроль над Национальной гвардией обычно принадлежит властям штатов. Это первый случай, когда президент применил такую ​​власть после беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году, спровоцированных оправданием четырех белых полицейских, избивших чернокожего автомобилиста Родни Кинга.

Также сообщается, что Трамп рано утром в воскресенье похвалил войска Национальной гвардии.

"Отличная работа Национальной гвардии в Лос-Анджелесе после двух дней насилия, столкновений и беспорядков", — написал президент в сообщении на Truth Social.

В то же время мэр Лос-Анджелеса Карен Басс опровергла информацию о присутствии нацгвардейцев в городе. "Для ясности: Национальная гвардия не была развернута в городе Лос-Анджелес", написала она через некоторое время после сообщения Трампа.

Трамп также заявил, что запретит протестующим носить маски после двух дней беспорядков в Лос-Анджелесе.

"МАСКИ НЕ РАЗРЕШАТ носить на протестах. Что этим людям приходится скрывать и почему???" — написал президент в Truth Social.

Миграционная политика Трампа

Ранее СМИ писали, что Администрация Трампа планирует потратить 250 миллионов долларов, предназначенных для иностранной помощи, на депортацию мигрантов, прибывших в Штаты из зон активных боевых действий. Речь идет, в частности, и о 200 000 украинских и 500 тысяч гаитянских беженцев.

Кроме того, Трамп с 9 июня запретил на въезд в США гражданам 12 стран Азии, Африки и Латинской Америки. Запрет вступит в силу с 9 июня.

Вас также могут заинтересовать новости: