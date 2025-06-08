Развитие дронов привело к тому, что России стало сложнее захватывать новые территории, а Украине - возвращать их.

В ходе операции Службы безопасности Украины "Паутина" были уничтожены более 20 чрезвычайно дорогих бомбардировщиков России, которые будет сложно быстро заменить. Этот дерзкий удар некоторые аналитики назвали "российским Перл-Харбор", пишет британский журналист Марк Урбан в своем материале для The Times.

Как дроны изменили способы ведения войны

Операция "Паутина" подчеркивает, насколько передовые дроны могут изменить ход войны, считает Урбан. Новые военные технологии способны лишить Россию ее стратегических преимуществ.

Отмечается, что в британском стратегическом обзоре обороны признается важность достижений в области военных технологий, от искусственного интеллекта до новых датчиков. В этом документе беспилотники упоминаются 28 раз.

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"Технологии меняют способы ведения войны. В войне в Украине дроны теперь убивают больше людей, чем традиционная артиллерия", - написал министр обороны Великобритании Джон Хили в начале стратегического обзора.

Урбан не исключает, что из-за таких изменений многие оборонные проекты крупных стран по всему миру могут устареть еще до того, как они будут реализованы. Тем не менее некоторые военные эксперты из западных стран не уверены в том, что все аспекты боевых действий в Украине применимыми к другим государствам.

"Мы абсолютно должны противостоять искушению рассматривать дроны, как бы вы их ни определяли, как "волшебную пулю". Если посмотреть на историю военных технологий, то "волшебная пуля" появляется примерно каждые 15 лет. Так было с танком, самолетом, подводной лодкой, кибернетикой и т. д. И что происходит дальше? Они хорошо себя показывают, но затем находят свое место в оркестре войны", - рассказал журналисту генерал Ричард Барронс, один из авторов британского стратегического обзора обороны.

Урбан напомнил, что Британия в 2025 году планирует закупить 100 000 дронов для Украины. Он подчеркнул, что сотрудничество Лондона с Киевом позволило узнать больше о технологиях беспилотников.

Барронс в разговоре с журналистом предположил, что успех Украины в сфере дронов был обусловлен некоторыми ограничениями страны. По его словам, это довольно недорогой, но очень эффективный вид вооружений.

Кроме того, директор по военной науке в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) Мэтью Сэвилл рассказал журналисту, что развитие дронов привело к тому, что России стало сложнее захватывать новые территории, а Украине - возвращать их.

Оружие будущего

Барронс считает, что все более эффективные контрмеры, от лазеров до прицелов, предназначенных для сбивания дронов, должны вернуть маятник в сторону мобильности. Он добавил, что плохая погода также может значительно сократить доминирование дронов на фронте, в то время как артиллерия останется быстрым способом поражения целей.

По словам Барронса, беспилотники являются лишь частью более широкого вопроса, который вращается вокруг робототехники и автономности искусственного интеллекта. Он упомянул создание сетей датчиков на базе искусственного интеллекта в космосе или на поле боя, которые позволят почти мгновенно идентифицировать вражеские силы.

Барронс заявил в разговоре с журналистом, что в будущем беспилотные самолеты или военные корабли с искусственным интеллектом станут главным оружием. По его словам, они позволят достаточно быстро реагировать на возникающие угрозы.

Журналист резюмировал, что дроны практически остановили войну в Украине, оставив обе стороны в неопределенности. Они представляют собой новую главу в истории военного дела, но эта глава все еще пишется ежедневно на поле боя.

Россия достигла огромного прогресса в производстве дронов

Ранее в The Telegraph писали, что Россия продолжает увеличивать темпы производства дронов. В издании считают, что это может стать проблемой для Украины.

Отмечается, что с конца мая по Украине регулярно наносятся удары беспилотниками и ракетами, убивая десятки мирных жителей. В издании считают, что модернизация дронов и масштабы их производства позволят Москве наносить массированные удары еще чаще, чем сейчас.

Кроме того, РФ для увеличения смертоности своих атак наносит многоуровневые удары, используя дроны, крылатые и баллистические ракеты, которые летят с разной скоростью. Так россияне пытаются запутать и подавить систему противовоздушной обороны Украины.

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