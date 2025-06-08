Виктор показал, что ему пишут в сети.

Украинский юморист и участник шоу "Лига смеха" Виктор Розовый, который в прошлом году получил тяжелое ранение на фронте, рассказал об угрозах в сети.

Мужчина показал скриншот с сообщениями от ботов в то время, как он был в составе 3-й отдельной штурмовой бригады. Заметно, что ему писали с разных аккаунтов на русском языке оскорбительные слова. Более того, эти пользователи намекнули на свою принадлежность к так называемому "батальону имени Судоплатова", который россияне создали в Запорожской области.

Вероятно, оккупанты пытались запугать Виктора, однако это им не удалось. А на эти сообщения Розовый отреагировал с иронией.

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"Девочки, добрый день. Открываю собственный курс "Как стать нацистской шл*хой для россиян". Записываемся, все желающие. И парни могут тоже", - отметил с юмором мужчина.

К слову, Виктор в начале полномасштабной войны пошел в ВСУ. Однако во время выполнения боевого задания получил серьезное ранение головы. Более двух недель мужчина находился в тяжелом состоянии, перенес несколько операций и сейчас проходит реабилитацию.

Напомним, ранее Виктор Розовый впервые показал свою голову после ранения на фронте.

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