Еще возле двух населенных пунктов им удалось продвинуться.

Российские оккупанты захватили Локню Сумской области. Об этом сообщил проект DeepState

Кроме того россияне продвинулись вперед в Кондрашовке и Яблоновке.

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Ситуация на Сумском направлении

Вчера в DeepState сообщили, что Кондрашовка и Алексеевка на Сумщине перешли в красную зону - враг занял эти села полностью, накапливает там пехоту и продолжает попытки двигаться вглубь.

Далее у россиян на пути поселок Хотень, который они взяли за цель оккупировать и закрепиться, а также попытки залезть в Малую Корчаковку.

Ранее издание BILD сообщало, что за неделю с 23 по 31 мая россиянам удалось оккупировать 18 населенных пунктов в трех областях Украины. Таким образом оккупанты захватили почти 200 кв км украинской территории.

Кроме того, на Сумском направлении за последнюю неделю оккупанты активно продвигаются, создавая угрозу для города Сумы, сообщил бывший спикер Генштаба и военный эксперт Владислав Селезнев.

В связи с этим он настоятельно рекомендовал жителям Сум, особенно семьям с детьми и пенсионерам, эвакуироваться из города.

Селезнев отметил, что враг поставил себе задачу за счет Сумщины сделать буферную зону, но он выразил надежду, что оккупантам все же не удастся преодолеть оборонительные рубежи украинцев.

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