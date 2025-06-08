Американские чиновники и дипломаты уверены, что Россия все еще не завершила кампанию ударов в ответ на дерзкую операцию Украины.

Соединенные Штаты считают, что Россия еще не исчерпала своих возможностей в ответ на операцию "Паутина" по уничтожению российских бомбардировщиков на тыловых авиабазах. Как сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников, Москва, вероятно, готовит масштабную многостороннюю атаку, которая может включать удары ракетами и беспилотниками.

По словам одного из чиновников, ответ будет асимметричным - то есть его цели и характер не будут зеркальным ответом на действия Украины. Другой американский чиновник заявил, что удар может быть нанесен уже в ближайшие дни, но точное время неизвестно.

В пятницу Россия уже осуществила масштабный обстрел Киева, который в Минобороны РФ назвали ответом на "украинские террористические акты". Впрочем, в США считают этот обстрел лишь началом более масштабной кампании.

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Западные дипломаты предполагают, что будущие удары могут быть направлены на символические цели в Украине, такие как правительственные здания или объекты Службы безопасности Украины (СБУ).

"Это будет огромная, жестокая и безжалостная атака. Но украинцы - храбрые люди", - сказал один из дипломатов.

Эксперт Фонда Карнеги Майкл Кофман прогнозирует вероятные атаки на штаб-квартиры СБУ или оборонные предприятия, хотя отмечает ограниченные возможности России для эскалации. Кофман говорит:

"Скорее всего, они попытаются нанести удар по штаб-квартире СБУ или другим зданиям регионального управления разведки... В общем, возможности России существенно усилить удары по сравнению с тем, что она уже делает - и пытается сделать в течение последнего месяца - достаточно ограничены".

Операция "Паутина" - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп оправдал террористические атаки России на Украину, заявив, что это стало ответом Москвы на украинские удары по аэродромам. В то же время он выразил надежду, что после таких атак Украины война не перерастет в ядерный конфликт.

Зато президент Владимир Зеленский рассказал, что российские водители грузовиков, с которых были запущены дроны, не знали о своем участии в спецоперации. Он также отметил, что в самой операции использовали исключительно оружие украинского производства.

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