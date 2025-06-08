Представитель звезды уже отреагировал на заявления пострадавших.

Известного американского актера и лидера группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето обвинили в сексуальном домогательстве.

Как пишет издание Air Mail, девять женщин пожаловались на звезду. Они отметили, что Джаред неподобающе обращался с ними. Более того, по их словам, тогда они были в подростковом возрасте.

Известно, что первой публично заявила о домогательствах Лето ди-джей Элли Тейлз. Женщина подчеркнула, что певец напал на нее, когда ей было 17 лет.

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"Ты не чувствуешь себя в Лос-Анджелесе, пока Джаред Лето не попытается навязать тебе себя за кулисами в килте и снежной шапке. Он знал о моем возрасте, но ему было все равно", - написала она.

Поддержала женщину и другая жертва, которая решила не рассекречивать свое имя. По ее словам, Джаред встретился с ней, когда ей было 16. Все началось с дружеского общения, которое позже приобрело сексуальный характер.

К слову, представитель Лето уже отреагировал на заявления женщин. Он опровергает обвинения в сексуальных домогательствах.

Напомним, ранее Джаред Лето размечтался о концертах в РФ и Украине и назвал войну в Украине "проблемой".

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