Создать 'новую Чернобаевку': эксперт раскрыл, как замедлить продвижение России

В то же время, Украина сможет существенно влиять на военные возможности России, если зону в 2 тысячи км от границы превратит в постоянную "Паутину".

Развитие украинской программ по развитию баллистического вооружения важно. Но, главная задача Сил обороны заключается в уничтожении всех военных возможностей России в зоне, расстояние которой от государственной границы должно составлять не менее 300-400 км.

Об этом заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире на Радио NV. В частности, у него спросили о перспективах развития украинских баллистических ракет.

Эксперт напомнил, что Украина имеет определенные договоренности с Германией по разработке некоторых средств поражения, крылатых ракет, которые смогут работать на расстоянии 2,5 тыс км.

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"Но, главная задача перед Украиной, которая сейчас стоит - это превратить 300-400 километровую зону вокруг Украины, на территории Российской Федерации, в Чернобаевку. То есть, для того, чтобы на самом деле Россия не могла располагать любую свою тактическую авиацию или применять какие-то логистические склады, пути поставки вооружения, потому что тогда это замедлит действия врага на территории Украины. И опять же, говоря о расстоянии в 2 тыс км - надо превратить в паутину, которая бы позволила нам, например, тоже существенно влиять на возможности Российской Федерации", - подчеркнул Храпчинский.

Он добавил, что надо выяснить, насколько глубоко операция "Паутина" была внедрена, потому что до ее выполнения осуществлялись определенные удары, которые позволили скопить российскую авиацию на определенных аэродромах, и уменьшили возможности российской авиации в том числе благодаря ударам по заводу имени Бериева и другие объекты обслуживания самолетов.

Операция "Паутина" - что известно

По данным СМИ, Украина нанесла мощный удар по стратегическим авиабазам России за тысячи километров от фронта, использовав сотни беспилотников и заставив Кремль занижать масштабы потерь.

По данным, которые обнародовала Служба безопасности Украины, благодаря операции "Паутина" был поражен 41 российский самолет. Для этого было использовано огромное количество беспилотников.

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