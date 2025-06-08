Ссора с Трампом: Маск заинтриговал загадочным твитом о 'развязке'

Миллиардер намекнул, что впоследствии может появиться информация, которая поставит точку в публичном скандале с Трампом.

Похоже, конфликт основателя Tesla Илона Маска и президента США Дональда Трампа набирает новые обороты. Миллиардер оставил в социальной сети X загадочный твит.

"Интересная развязка наиболее вероятна", - написал Маск, не добавив деталей.

Почему поссорились Илон Маск и Дональд Трамп

Как сообщал УНИАН, Илон Маск и Дональд Трамп поссорились из-за бюджетного законопроекта Республиканской партии, который миллиардер публично раскритиковал.

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Он обвинил Трампа в непоследовательности и даже призвал к его импичменту, опубликовав ряд сообщений на X, включая намеки на связи Трампа с Джеффри Эпштейном. В ответ Трамп назвал Маска "неуважительным" и заявил, что не планирует возобновлять с ним отношения.

Трамп также пригрозил прекращением федеральных субсидий и контрактов для компаний Маска, в том числе SpaceX, если тот поддержит кандидатов от Демократической партии. Оба перешли к личным нападкам в соцсетях, чем окончательно разрушили свое прежнее политическое партнерство.

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