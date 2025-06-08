Дроны против артиллерии и ракет: в Германии сравнили время удара по цели трех типов оружия

Эксперты сравнили эффективность артиллерии, ударных дронов и дальнобойных ракет.

Главным преимуществом дронов часто называют высокую эффективность при сравнительно дешевой стоимости. Тем не менее есть и другие важные критерии, по которым можно оценить оружие.

В Hartpunkt сравнили эффективность артиллерии, ударных дронов и дальнобойных ракет, опираясь на показатель времени, необходимого для поражения цели.

Отмечается, что результат боя зависит не только от факторов силы и пространства, но и от фактора времени, необходимого для выполнения задачи. Для удара по цели на расстоянии в 10 километров все три типа вооружения потратят практически одинаковое количество времени - около шести минут.

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В издании решили проверить, какой тип вооружения окажется эффективнее, если цель находится в 20 километрах. Дрону понадобится около 12 минут для удара, а ствольной артиллерии - 6-8 минут.

На дистанции в 100 километров ситуация меняется. Артиллерия уже не может бить по целям на таком расстоянии, а беспилотникам понадобится примерно 30-60 минут. Крылатые ракеты Taurus смогут справиться с этой задачей за 7 минут, а баллистические ракеты ATACMS - за 2-3 минуты.

Если увеличить дистанцию до 2000 километров, то дронам-камикадзе придется пролететь около 7-10 часов до цели, а крылатым ракетам - примерно 2,2 часа. Быстрее всего смогут нанести удар по цели ракеты средней дальности и гиперзвуковое оружие - примерно за 10 минут.

В издании резюмировали, что выбор типа вооружения зависит от многих факторов, включая тип цели и расстояние до нее. Поэтому в некоторых случаях применение дронов может оказаться предпочтительнее крылатых ракет.

Почему артиллерия уже не является "богом войны"

Ранее военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что артиллерия на войне в Украине, как и в других конфликтах, была "богом войны". Тем не менее дроны стали заметно эффективнее.

Также Гетьман подчеркнул, что Европа была не готова к такой интенсивной войне, если говорить о количестве артиллерийских снарядов. Он напомнил, что чешская инициатива о передаче миллиона снарядов Украине растянулась почти на год.

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