Думая о профессии на этапе поступления, родители и школьники совершают серьезную ошибку.

Украинские школьники и их родители допускают одну серьезную ошибку при выборы профессии. Самое главное, о чем они не должны думать, это о самой профессии.

"Решение о поступлении часто принимается на основании "престижно", "кто-то сказал", "там хорошо платят", "там интересно", "родители хотят" - и так далее", - заявил в интервью Telegraf замминистра образования и науки Михаил Винницкий. По его словам, большинство выпускников в 17-летнем возрасте не имеют осознанное понимание того, чем хотят заниматься в течение всей жизни.

В итоге, самыми популярными специальностями оказываются те, которые предлагают минимальное количество мест на рынке труда.

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"Поступать на право, менеджмент, финансы это, пожалуй, не самое взвешенное решение ввиду количества вакансий на рынке труда для выпускников по этим специальностям", - подчеркнул Винницкий.

Он также добавил, что журналистика тоже является специальностью с маленьким количеством рабочих мест на рынке труда Украины. Это касается всего, что связано с бизнес-администрированием, конъюктурных специальностей.

В итоге власть приняла решение ввести "индикативную себестоимость" — поэтому цена контракта на популярные специальности, которіе являются абсолютно неперспективными, существенно поднялась.

Другие новости об образовании в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в нашей стране ежегодно уменьшается количество выпускников. В 2025 году их 312 тысяч, зарегистрированных на Национальный мультипредметный тест. В 2008 году выпускников было 630 тысяч. Ежегодно "теряется" около 20-30 тысяч школьников.

Кроме того, журналистка Евгения Бобрик рассказывала, почему творческие дети убегают из Украины. Одним из главных факторов является то, что математика — один из обязательных предметов на НМТ.

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