Трамп пригрозил Маску 'очень серьезными последствиями' за финасирование демократов

При этом американский лидер подчеркнул, что его личные отношения с миллиардером, скорее всего, завершены.

Дональд Трамп резко раскритиковал Илона Маска, заявив, что тот столкнется с "очень серьезными последствиями", если решит финансировать Демократическую партию.

В телефонном интервью NBC News Трамп обвинил Маска в "неуважении к должности президента" и заявил, что их личные отношения, скорее всего, завершены.

Ранее на этой неделе Маск раскритиковал предложенный республиканцами бюджетный законопроект, а также опубликовал серию сообщений на X, включая удаленный пост с призывом к импичменту Трампа. В ответ экс-президент заявил, что финансирование демократов со стороны Маска может стать основанием для отмены государственных контрактов с компаниями Маска, включая SpaceX.

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В публикациях на Truth Social Трамп заявил, что самая большая экономия бюджета - это прекращение федеральных субсидий для Илона. "Меня всегда удивляло, что Байден этого не сделал!" - написал он.

Трамп также отверг призывы к официальному расследованию бизнес-операций Маска, отметив, что пока не рассматривает такого шага. В то же время он оставил открытыми двери для дальнейших действий, сказав: "Мне бы позволили это сделать".

Вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя ситуацию, заявил, что нападки Маска на президента были "ядерными" и могут сделать невозможным возвращение миллиардера в политический лагерь Трампа. Он также назвал критику законопроекта "огромной ошибкой" со стороны бизнесмена.

Маск, который ранее оказывал значительную финансовую поддержку кампании Трампа, сейчас, кажется, отдаляется от республиканского лагеря. Трамп в ответ заявил, что Республиканская партия только укрепилась из-за этого конфликта, и выразил уверенность в одобрении законопроекта до 4 июля.

Трамп и Маск публично поссорились

5 мая Трамп и Маск устроилипубличную ссору. Глава Белого дома заявил, что "разочаровался" в миллиардере после того, как тот раскритиковал его "великий и прекрасный" закон о расходах и налогах. Впоследствии президент США выложил в соцсети пост, где заявил, что Маск "сошел с ума". Маск ответил на это лаконично: "Такая очевидная ложь. Так грустно".

На фоне скандала Маск объявил о создании новой политической партии.

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