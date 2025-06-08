Дело о контрабанде, по которому проходит сестра топ-чиновника НАБУ Скомарова, Верховный суд отправил на повторное разбирательство в первой инстанции, – СМИ

Верховный Суд не позволил закрыть дело "короля контрабанды" Вадима Альперина, в котором подозреваемой проходит сестра топ-чиновника НАБУ Александра Скомарова.

Об этом стало известно "УНН" из Единого государственного реестра судебных расследований и источника в судебной системе. Сам Скомаров недавно пытался взять сестру Алину Данченко на поруки и пробовал отвергнуть обвинения в конфликте интересов, а сегодня он претендует на должность директора Бюро экономической безопасности.

Так, Верховный Суд коллегией судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда вернул дело Альперина на рассмотрение суда первой инстанции. В частности судьи отказали в закрытии производства и участия подозреваемых в заседаниях в режиме видеоконференции. Это касается и подозреваемой по этому делу сестры руководителя детективов НАБУ Александра Скомарова - Алины Данченко (девичья фамилия - Скомарова).

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Сестра чиновника НАБУ - бывшая директор департамента администрирования таможенных платежей Государственной фискальной службы, которая, по версии следствия, способствовала Альперину. Дело в отношении Вадима Альперина НАБУ начало еще в 2017 году. По версии детективов, из-за деятельности преступной организации государство потеряло почти 64 миллиона гривен.

Во время обысков детективы нашли переписку между Данченко и самим Альпериным. Чиновница давала указания таможенникам, уточняя, какие нарушения следует допускать при растаможивании товаров, а какие нет.

Александр Скомаров хотел взять Данченко на поруки как родной брат, но суд ему отказал. Во время собеседования на конкурс в НАПК, куда подавался Скомаров, член комиссии Лаура Стефан назвала это "конфликтом интересов": дело ведут детективы НАБУ, а сам детектив мог получить важную для защиты сестры информацию и прямо влиять на следствие.

Позже дело "короля контрабанды" Вадима Альперина закрыли из-за ходатайства стороны защиты о применении к расследованию "правок Лозового". Решение в апелляционной инстанции обжаловали прокуроры САП, возобновив рассмотрение.

Как сообщалось, руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров, который сейчас рассматривается как первый кандидат на должность директора БЭБ, скрыл российское гражданство и бизнес в "ЛНР" отца. По закону, он обязан был сообщить об этих фактах руководству НАБУ и конкурсной комиссии, которая выбирает будущего руководителя БЭБ.