Отец Маска прилетел в Москву и раскритиковал сына

Отец миллиардера отметил, что его публичная ссора с Трампом является ошибкой, но не критической.

Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска, приехал в Москву на форум главного идеолога "русского мира" Александра Дугина, сообщает пропагандистское "Рен ТВ".

Маск-страший во время разговора с кремлевскими пропагандистами раскритиковал сына за спор с президентом США Дональдом Трампом. Впрочем, он считает, что этот скандал не критичен и может закончиться уже завтра.

"Они в течение пяти месяцев находятся в состоянии сильного стресса. Им пришлось избавиться от всей оппозиции, попытаться вернуть страну в нормальное русло, заняться обычными делами и так далее, и они очень устали и напряжены, так что вы можете ожидать чего-то подобного, знаете, в этом нет ничего необычного", - считает отец Маска.

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Он также считает, что Илон Маск хочет придерживаться принципа не давать демократам "реализовывать их глупые идеи".

Маск и Трамп побили горшки - последние новости

Илон Маск и Дональд Трамп поссорились из-за бюджетного законопроекта Республиканской партии, который миллиардер публично раскритиковал.

Он обвинил Трампа в непоследовательности и даже призвал к его импичменту, опубликовав ряд сообщений на X, включая намеки на связи Трампа с Джеффри Эпштейном. В ответ Трамп назвал Маска "неуважительным" и заявил, что не планирует возобновлять с ним отношения.

Похоже, конфликт основателя Tesla Илона Маска и президента США Дональда Трампа набирает новые обороты. Миллиардер оставил в социальной сети X загадочный твит о "развязке" скандала.

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