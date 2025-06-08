Лишь продолжение западной военной помощи Украине может заставить Путина пересмотреть свое "видение победы".

Россия не заинтересована в содержательных мирных переговорах с Украиной и, скорее всего, создает информационные условия для затягивания или возможного расширения войны. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

При этом аналитики считают, что усиление экономического давления на Россию – это скорее политический сигнал, и его будет недостаточно, чтобы заставить российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров. По их мнению, лишь продолжение западной военной помощи Украине остается ключевым фактором, который заставит Путина пересмотреть свое "видение победы".

Как указывают аналитики, Путин предполагает, что российская армия сможет продолжать постепенные успехи на поле боя дольше, чем украинские силы могут защищаться, и дольше, чем Запад готов поддерживать Украину. Поэтому он, скорее всего, не планирует взаимодействия с Соединенными Штатами и Украиной в мирных переговорах.

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Аналитики подчеркивают, что достижение мира в Украине требует постоянных потерь России или ее существенного отступления России на поле боя. Ведь именно потери России остаются ключевым фактором ослабления российской армии, рабочей силы и экономики.

"Западная помощь, особенно в виде систем вооружения, которые только США могут предоставить в таком масштабе и быстро, позволила бы украинским силам лучше защищать свои позиции, замедлить российское наступление и нанести еще более серьезные потери российским военным. Более высокие и еще более неустойчивые показатели потерь россиян на поле боя, особенно когда они несоразмерны территориальным приобретениям, которые они приносят, поставили бы под угрозу усилия Путина по сохранению внутренней поддержки", - отмечают в ISW.

Война России в Украине

Напомнив, в Стамбуле уже прошли два раунда переговоров между Украиной и Россией. Основное внимание было сосредоточено на вопросе обмена пленными и телами погибших. При этом прогресса по прекращению огня нет.

Тем временем СМИ писали, что Офис президента прогнозирует, что Россия сохраняет масштабные планы по оккупации Украины. В частности, в этом годы враг планирует захватить Донецкую и Луганскую области, а в следующем - оккупировать всю Украину к востоку от реки Днепр и захватить южные украинские области – Одесскую и Николаевскую.

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