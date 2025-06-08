Не стоит ожидать, что через "Паутину" россияне будут запускать больше дронов или ракет по Украине.

Комбинированный массированный удар ракетами и дронами, который Россия нанесла 6 июня, планировался уже давно и не был "ответом" на украинскую операцию "Паутина".

Об этом заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире на Радио NV. Он отметил, что россияне привлекли к нанесению удара самолеты Ту-95МС и Ту-160, из которых большую часть ракет несли именно Ту-160.

"Ту-95МС имеет серьезные проблемы с учетом уменьшения ресурсов и большого количества боевых вылетов, которые привели к тому, что пилоты не рискуют нагружаться по полной", - отметил Храпчинский.

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При этом, самолеты Ту-160 эксплуатировались в меньшей степени.

"Те Ту-160, которые были у россиян на вооружении во времена СССР, это была компоновка, когда один бомболюк был револьверным на шесть ракет, а другой бомболюк - для свободно падающих бомб. Все те Ту-160, что передала Украина России, были оснащены двумя револьверными барабанами. Они были более пригодными для эксплуатации на более длительный период, потому что они были "моложе" в то время. Поэтому, то что сейчас Россия может использовать - это самолеты Ту-160 для массированных обстрелов", - сказал Храпчинский.

В то же время, по его словам, средняя продолжительность работы одного самолета - это 3 тыс. часов.

"Если мы говорим, что у России было 20 самолетов и 10 доноров, то сейчас у нее осталось 10 самолетов и 5 доноров. На самом деле, изготавливать любые комплектующие или ремонтные детали Россия к этим самолетам не может. Все, что она делала, это снимала со старых бортов", - добавил эксперт.

Также, техническая документация на двигатели "Кузнецова" (двигатели НК-12, -25, -35) частично утрачена и нет того инженерного состава, который бы мог восстановить эту технологию. Россияне пытались делать модернизацию двигателя НК-32, который установлен на Ту-160, но, у них это не получилось.

Поэтому, проблема со стратегической авиацией в России является глубокой, в отличие от тактической, которую они могут делать.

Кроме того, по мнению Храпчинского, устроенный россиянами массированный обстрел 6 июня был запланирован еще до "Паутины". Он отметил, что страна-террорист периодически наносит такие удары по гражданскому сектору, потому что это ее тактика.

Поэтому ожидать, что сейчас в ответ на "Паутину" Россия будет больше применяться дронов, баллистических ракет, не надо, поскольку удары по Украине это ее планомерная тактика.

Авиаэксперт добавил, что Украине надо продолжать разрабатывать дальнобойное оружие для нанесения существенных ударов по территории РФ. И, если сейчас в Москву долетают дроны, то в будущем будут долетать и ракеты, считает Храпчинский.

Удар по Украине 6 июня

В ночь на 6 июня (с 20:00 5 июня) оккупанты запустили по Украине 452 средства воздушного нападения - 407 "шахедов" и беспилотники-имитаторы различных типов, 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, 36 крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС/Ту-160МС, 2 крылатые ракеты Искандер-К и одну противорадиолокационную ракету Х-31П.

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