Россия занимается этим, как в оккупированном Крыму, так и на своей территории.

Российские оккупанты решили сделать работу над ошибками, начав строительство укрытий для своих самолетов. Это происходит на военных аэродромах в Севастополе, Саках, Гвардейском и Кировском, после успешной операции СБУ по уничтожению стратегической авиации врага.

На ситуацию обратил внимание специалист по OSINT Def Mon в X (Twitter). Он продемонстрировал спутниковые снимки с ряда российских военных аэродромов. Более того, работы со строительства защитных сооружений продолжаются и в самой России — в Курске, Борисоглебске, Ейске, Ахтубинске и так далее.

Ниже можно увидеть пример спутникового снимки военного аэродрома Саки с защитой для авиации.

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Другие новости об операции "Паутина"

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп отказывается признавать то, что у Украины есть свои "козыри". В частности, это касается работы спецслужб. Операция "Паутина" доказала, что мы спокойно можем перенести борьбу с оккупантами вглубь их же территории.

Кроме того, из-за произошедшего на российских аэродромах со стратегической авиацией, был напуган Пентагон... США уже работают над тем, чтобы научиться обороняться в случае подобных угроз.

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