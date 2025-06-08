Координационный штаб продолжает работать над организацией обмена.

Украина сталкивается с информационным давлением и попытками в одностороннем порядке диктовать параметры обмена пленными и телами. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов в своем Telegram-канале.

"Мы тщательно соблюдаем договоренности, достигнутые в Стамбуле. Кого, когда и как менять - не должно быть чьим-то единоличным решением. Тщательная подготовка продолжается. Давление и манипуляции здесь недопустимы", - написал он.

Буданов отметил, что некоторые российские пропагандисты пытаются спекулировать на человеческом горе, к которому россияне сами же и причастны.

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Глава ГУР добавил, что Координационный штаб продолжает работать над организацией обмена, который основан на достигнутых договоренностях во время переговоров с российской стороной в Стамбуле.

"Все наши защитники и защитницы, а также гражданские лица должны вернуться домой", - заявил Буданов.

Также глава ГУР поделился, что начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров запланировано на следующую неделю. Он подчеркнул, что уполномоченные лица были проинформированы об этом еще 3 июня.

"Все идет по плану, несмотря на грязную информационную игру врага", - резюмировал Буданов.

Обмен пленными и телами между Украиной и РФ - важные новости

Ранее заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов рассказал, что обмен телами погибших военнослужащих между Украиной и Россией по плану должен начаться на следующей неделе. Он отметил, что сроки были согласованы с уполномоченными представителями Министерства обороны РФ.

Кроме того, представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко говорил о том, что следующий обмен пленными между Украиной и Россией может состояться в "слепом" формате. Он подчеркнул, что украинская сторона может не знать фамилии всех людей, которые вернутся из плена оккупантов.

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