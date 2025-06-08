Даже если здание устояло после ядерного удара, внутри него может поджидать невидимая смертельная опасность - ударная волна способна убивать без разрушения стен.

Во время ядерного взрыва мгновенное разрушение может охватить целые города, но смертельная опасность не исчезает даже вне эпицентра. Новое исследование Университета Никосии показало, что самое опасное место для человека в условно уцелевших зданиях - это пространство, где проходят взрывные воздушные потоки. Именно они, а не обвал конструкций, могут стать главной причиной смертей в зоне умеренного повреждения.

Моделирование, основанное на 750-килотонной боеголовке - подобной российской РС-28 "Сармат" - выявило, что даже прочные железобетонные здания не гарантируют безопасности. Взрывная волна способна создать внутри помещений настолько мощные потоки воздуха, что они поднимают людей в воздух и с силой бросают их о стены. Это может приводить к тяжелым травмам или мгновенной смерти.

Исследователи подчеркивают, что больше всего пострадают те, кто будет находиться в коридорах и возле окон. Именно поэтому они советуют в случае ядерной угрозы прятаться как можно дальше от дверных и оконных проемов, а лучшим вариантом могут стать внутренние комнаты без окон, расположенные как можно дальше от внешних стен.

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Исследование также объясняет, что эффект взрыва зависит от высоты детонации: воздушные взрывы охватывают большую территорию, а наземные наносят более сильный удар по ближним объектам. Избыточное давление более 20 psi полностью уничтожает бетонные сооружения, а уже при 3 psi люди серьезно травмируются или погибают, даже если здание не разрушено.

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