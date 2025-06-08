Он признался, что уже думает о конкурсном номере.

Участник шоу "Лига смеха", юморист и певец родом из Молдовы Иван Люленов заявил о желании принять участие в международном песенном конкурсе "Евровидение".

О своих намерениях он впервые рассказал во время презентации клипа на песню "Шовковиця" с музыкантом DAMNITSKYI, которая уже завирусилась в сети.

"Это наш первый в жизни допремьерный показ клипа! Спасибо, что поддержали! Было тепло, душевно! А кто пропустил, коротко:

Видео дня

1. Мы показали наш клип "Шелковиця".

2. Спели новую демку.

3. Объявили потрясающую новость, что едем с Артемом на "Евровидение"! (Не думаю, что все восприняли это всерьез, но голосуйте за нас!)", - написал в своем Instagram Люленов.

Артисты признались, что настроены решительно и уже думают над созданием конкурсного номера.

Реакция сети

Многие пользователи поддержали решение певцов и отметили, что готовы отдать свои голоса на Нацотборе:

"Вы такие классные! Буду голосовать за вас на "Евровидении"

"Молодцы! Пусть удачи"

"Где и когда голосовать? Хочу "Евровидение" с вами".

Напомним, ранее Фагот признался, что ему неинтересно петь на "Евровидении" и объяснил почему

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