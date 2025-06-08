Устройства на базе Intel обновление не получат.

Похоже, что не все MacBook получат апгрейд до macOS 26. В частности, обделёнными станут устройства 2020 года на базе Intel.

Как сообщает 9to5mac со ссылкой на анонимного, но проверенного инсайдера из X, обновление не получит 13-дюймовый MacBook Pro 2020 года с двумя портами Thunderbolt. Это может показаться странным, ведь модель относительно свежая, но она использует старый процессор Intel восьмого поколения, тот же, что стоял в прошках 2018 года.

Получается, что macOS 26 не получат следующие устройства:

MacBook Pro (2020) - версия с двумя портами Thunderbolt

MacBook Pro (2018) - все модели

MacBook Air (2020, Intel)

Mac mini (2018)

iMac Pro (2017)

iMac (до 2020 года)

Новая macOS 26, по слухам, будет называться macOS Tahoe, в честь живописного озера на границе Калифорнии и Невады. Как сообщал Марк Гурман из Bloomberg, обновление станет крупнейшим редизайном операционки с 2020 года.

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Ранее стало известно какие Apple Watch обновятся до watchOS 26. Все модели Apple Watch, которые совместимые с текущей watchOS 11, получат обновление до watchOS 26 в 2025 году.

Кроме того, некоторые старые iPhone скоро не смогут запустить YouTube, всё из-за устаревшей операционной системы.

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