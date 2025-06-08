Бомбардировщики Ту-160 остаются у россиян последним козырем на случай масштабного конфликта с НАТО.

Во время крайнего ракетного обстрела Украины 6 июня оккупанты были вынуждены поднимать в воздух не только самолеты Ту-95МС, но и Ту-160.

Об этом авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко сказал в эфире на Radio NV. Романенко отметил, что российская стратегическая авиация разделена на две части. Одна - находится в европейской части континента, а другая - на Дальнем Востоке. Россияне имеют два с половиной авиационных полка.

"Если брать наиболее пораженные самолеты Ту-95МС - россияне их имели примерно до 20, но в целом меньше - 17-18. Сейчас 7 из них уничтожены. На ремонт отправляется тоже минимально 5 самолетов. То есть остатков основного исполнителя запусков (ракет) Ту-95МС осталось 5 машин, которые россияне были способны поднять в воздух во время последнего налета", - сообщил Романенко.

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По его словам, россияне понимали, что только с этими самолетами обстрел Украины 6 июня большого эффекта не мог вызвать. "Они вынуждены были поднимать в воздух еще и бомбардировщики Ту-160, которых в целом по списочному составу - до 17 машин, а реально летающих 7-8 машин", - сказал Романенко.

Россияне поднимали Ту-160 с аэродрома "Белая" в Иркутской области. Ранее украинским силам их не удалось поразить.

"Эти самолеты россияне берегут как зеницу ока. Это их последний козырь. Последний тип самолета, который они могут использовать в случае масштабного конфликта, таким как с НАТО", - подчеркнул Романенко.

Он отметил, что за всю войну россияне только в четвертый раз подняли этот самолет в небо для удара по Украине:

"Возможности российской стратегической авиации фактически исчерпаны, поскольку самолеты Ту-22М3, которые тоже поразили - у них только ракеты Х-22 с дальностью поражения 500 км, и не устойчивы к РЭБ. То есть, они практически не используются сейчас", - подчеркнул эксперт.

Российские бомбардировщики

Самолеты Ту-95МС имеют серьезные проблемы из-за уменьшения ресурсов и большого количества боевых вылетов.

А те Ту-160, которые являются исправными и применяются для бомбардировок Украины, ранее были переданы Украиной России в 1990-х "в обмен за газ".

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