От змей эти ящерицы отличаются несколькими признаками.

В Чернобыльской зоне живет безногая ящерица, которая называется "веретеница". Она является неядовитой, спокойной, большинство времени проводит под землей, а также любит охотиться на дождевых червей. Об этом говорится в публикации Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Как и остальные ящерицы, веретеницы в случае опасности сбрасывают хвост, чтобы сбить хищника с толку. Со временем хвост отрастает, хотя и не достигает первоначальной длины. От змей эти ящерицы отличаются несколькими особенностями: наличием век и маленьких слуховых отверстий (которых змеи не имеют), а также языком - он у веретениц тоже раздвоенный, но короче, чем у змей. Кроме того, в отличие от ядовитой гадюки, у веретенницы между головой и телом нет характерного сужения", - рассказали в заповеднике.

По словам экологов, эта ящерица питается дождевыми червями, наземными моллюсками (к примеру, слизнями), многоножками, мокрицами, насекомыми и их личинками.

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"В Чернобыльском заповеднике веретеница является немногочисленным, а иногда даже редким видом. Она ведет скрытый образ жизни, поэтому ее сложно заметить в природе", - добавили в сообщении.

Чернобыльский заповедник - последние новости

Как писал УНИАН, ранее в Чернобыльском заповеднике встретили маленького "Бемби". Мамы олененка не было видно, но, скорее всего, животное знало, что она где-то рядом и следит за всем.

"Они прячутся в траве или под кустами, сливаясь со средой, а мама возвращается лишь время от времени, чтобы покормить. Это естественная защита от хищников и других негативных факторов и нам, людям, важно помнить: не касаться, не пугать, не вмешиваться!", - призвали в Чернобыльском заповеднике.

Также сообщалось, что в Чернобыльском заповеднике нашли гнездо редкого аиста. В частности в гнезде, расположенном на высоте более 3 метров, четко было видно трех птенцов.

По словам экологов, черный аист - очень осторожная и редкая птица, поэтому каждое гнездо имеет огромное значение для сохранения вида.

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