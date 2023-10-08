Необходимо усиливать автономное функционирование, отметил министр энергетики.

Украинцам посоветовали покупать генераторы, чтобы избежать длительных отключений света осенью и грядущей зимой.

С таким призывом выступил глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко в эфире национального телемарафона.

Он пообещал, что система противовоздушной обороны Украины и Минэнерго приложат все возможные усилия для того, чтобы украинцам генераторы не понадобились.

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"Купите генераторы, проверьте, чтобы они были в рабочем состоянии. Если есть возможность, усиливайте автономное функционирование, сделайте это. А мы со своей стороны вместе с нашей ПВО будем делать все, чтобы эта техника вам не понадобилась", - сказал он.

Также Галущенко упомянул обустройство автономных электрических подстанций в Украине.

Отключение света в Украине - чего опасаться

Ранее УНИАН писал, что во время следующей зимы Украина столкнется с длительными отключениями электроэнергии. Российские ракетные и беспилотные атаки уже сделали часть энергетической системы менее устойчивой, чем год назад.

Сообщалось, что тысячи инженеров работали в летние месяцы, чтобы отремонтировать сломанное оборудование, а усовершенствованная противовоздушная защита должна уменьшить воздействие ракетных атак. Однако, не было достаточно ни денег, ни времени, чтобы завершить подготовку к зиме, Что означает еще больше долгих ночей без света, тепла и воды для миллионов украинцев и больше проблем для бизнеса и экономики в целом.

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